Пассажиры пытались разбить окна: поезд LRT в Астане остановился более чем на полчаса

В Астане один из вагонов LRT более 30 минут простоял на линии, после чего пассажиры пожаловались на духоту, отключенные кондиционеры и панику в салоне, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Акорда

По словам пассажиров, во время движения LRT в Астане один из вагонов остановился более чем на 30 минут.

По словам очевидцев, в вагоне стало душно, а система кондиционирования перестала работать. Люди начали нервничать, в салоне плакали дети, некоторым пассажирам стало плохо.

Одна из пассажирок сообщила, что поезд долгое время стоял без каких-либо объяснений со стороны сотрудников.

Без каких-либо объяснений простояли больше 30 минут в душном вагоне. Плакали дети. Кому-то стало плохо. Кондиционеры отключили. Люди орали. Поразили некоторые мужчины, пытавшиеся разбить окно, - написала она.

Позже ситуацию прокомментировали в компании CTS. Там заявили, что на линии были зафиксированы нарушения правил безопасности со стороны самих пассажиров.

По данным компании, некоторые люди нажимали кнопку экстренного торможения, пытались открыть двери вагона и препятствовали их закрытию.

Система LRT является полностью автоматизированной, и любые подобные действия автоматически воспринимаются системой как потенциальная угроза безопасности, что приводит к остановке поезда и дополнительным проверкам, - сообщили редакции Syrmedia.kz в CTS.

Также в компании отметили, что личности нарушителей устанавливаются при помощи камер видеонаблюдения. Собранные материалы планируют передать в правоохранительные органы.