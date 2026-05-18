Разворот на границе с 1 июня: Казахстан столкнется с новой системой QR-кодов

С 1 июня 2026 года в России начнут действовать новые правила ввоза товаров автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза. Изменения коснутся и казахстанских компаний, занимающихся поставками продукции в РФ, сообщает Lada.kz. 

Для ввоза товаров потребуется QR-код

О новых требованиях напомнило Торговое представительство России в Казахстане. Согласно новым правилам, для подтверждения легальности поставок импортеры должны заранее оформлять специальный QR-код.

Получить его можно будет автоматически после заполнения электронного документа о предстоящей поставке и внесения обеспечительного платежа через сервис Федеральной налоговой службы России.

После оформления QR-код необходимо передать перевозчику, который обязан предъявить его по требованию сотрудников таможни при пересечении границы.

Что грозит при отсутствии QR-кода

В Торговом представительстве РФ подчеркнули, что отсутствие QR-кода станет основанием для недопуска грузового автомобиля с товаром на территорию России.

Таким образом, казахстанским экспортерам и логистическим компаниям рекомендуется заранее учитывать новые требования, чтобы избежать задержек на границе и возможных проблем с поставками.

Кто освобождается от обеспечительного платежа

Новые правила предусматривают исключения для ряда компаний, обладающих высоким уровнем фискальной надежности. От внесения обеспечительного платежа освобождаются:

  • крупнейшие налогоплательщики;
  • участники налогового мониторинга;
  • компании, включенные в реестр уполномоченных экономических операторов.

На какие товары новые правила не распространяются

Система QR-кодов не будет применяться к отдельным категориям товаров и грузов. В частности, новые требования не затронут:

  • валюту;
  • ценные бумаги;
  • нефть;
  • электроэнергию;
  • товары, которые физические лица перевозят для личных, семейных и домашних нужд.

Что это значит для Казахстана

Казахстан остается одним из ключевых торговых партнеров России в рамках ЕАЭС, поэтому изменения напрямую затронут значительную часть перевозчиков и импортеров.

Эксперты отмечают, что введение QR-кодов направлено на усиление контроля за трансграничными поставками и повышение прозрачности товарооборота внутри Евразийского экономического союза. При этом бизнесу потребуется адаптироваться к новым цифровым процедурам и заранее оформлять необходимые документы перед отправкой грузов в Россию.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь