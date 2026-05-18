Разворот на границе с 1 июня: Казахстан столкнется с новой системой QR-кодов

С 1 июня 2026 года в России начнут действовать новые правила ввоза товаров автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза. Изменения коснутся и казахстанских компаний, занимающихся поставками продукции в РФ, сообщает Lada.kz.

Для ввоза товаров потребуется QR-код

О новых требованиях напомнило Торговое представительство России в Казахстане. Согласно новым правилам, для подтверждения легальности поставок импортеры должны заранее оформлять специальный QR-код.

Получить его можно будет автоматически после заполнения электронного документа о предстоящей поставке и внесения обеспечительного платежа через сервис Федеральной налоговой службы России.

После оформления QR-код необходимо передать перевозчику, который обязан предъявить его по требованию сотрудников таможни при пересечении границы.

Что грозит при отсутствии QR-кода

В Торговом представительстве РФ подчеркнули, что отсутствие QR-кода станет основанием для недопуска грузового автомобиля с товаром на территорию России.

Таким образом, казахстанским экспортерам и логистическим компаниям рекомендуется заранее учитывать новые требования, чтобы избежать задержек на границе и возможных проблем с поставками.

Кто освобождается от обеспечительного платежа

Новые правила предусматривают исключения для ряда компаний, обладающих высоким уровнем фискальной надежности. От внесения обеспечительного платежа освобождаются:

крупнейшие налогоплательщики;

участники налогового мониторинга;

компании, включенные в реестр уполномоченных экономических операторов.

На какие товары новые правила не распространяются

Система QR-кодов не будет применяться к отдельным категориям товаров и грузов. В частности, новые требования не затронут:

валюту;

ценные бумаги;

нефть;

электроэнергию;

товары, которые физические лица перевозят для личных, семейных и домашних нужд.

Что это значит для Казахстана

Казахстан остается одним из ключевых торговых партнеров России в рамках ЕАЭС, поэтому изменения напрямую затронут значительную часть перевозчиков и импортеров.

Эксперты отмечают, что введение QR-кодов направлено на усиление контроля за трансграничными поставками и повышение прозрачности товарооборота внутри Евразийского экономического союза. При этом бизнесу потребуется адаптироваться к новым цифровым процедурам и заранее оформлять необходимые документы перед отправкой грузов в Россию.