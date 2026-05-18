Выезд за рубеж, кредиты и контроль: что меняется после банкротства в Казахстане

Казахстанцы, прошедшие процедуру банкротства или только планирующие списание долгов, часто сталкиваются со страхом оказаться «невыездными». В Комитете государственных доходов (КГД) расставили все точки над «i», разъяснив реальные ограничения и анонсировав скорое ужесточение правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Какие условия нужны для внесудебного банкротства

Процедура внесудебного банкротства была введена для граждан, которые оказались в тяжелом финансовом положении и больше не могут выплачивать кредиты. Она позволяет официально списать долги, если человек соответствует ряду требований.

Сегодня воспользоваться процедурой могут казахстанцы, у которых:

отсутствует недвижимость и ценное движимое имущество;

просрочка по займам превышает 12 месяцев;

сумма задолженности не превышает 1 600 МРП — в 2026 году это 6 920 000 тенге.

При этом специалисты напоминают: если с банковской карты должника производилось принудительное взыскание суммы свыше 1 МРП, срок просрочки может быть обнулен. В таком случае гражданину могут отказать в признании банкротом.

Можно ли после банкротства выезжать за рубеж

Как пояснила руководитель Управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов Меруерт Сисембаева, внесудебное банкротство не запрещает гражданам покидать Казахстан.

По ее словам, человек может подать заявление на процедуру даже находясь за границей. Более того, выезд разрешен и в период рассмотрения дела.

Ограничение на пересечение границы действует только в рамках судебного банкротства.

Таким образом, граждане, оформившие внесудебное банкротство, могут свободно путешествовать, работать или проживать за пределами страны.

Какие ограничения действуют после списания долгов

Несмотря на отсутствие запрета на выезд, процедура банкротства все же влечет ряд последствий.

После признания банкротом казахстанцы сталкиваются со следующими ограничениями:

Запрет на новые кредиты

В течение пяти лет гражданин не сможет оформить:

ипотеку;

автокредит;

потребительский заем;

другие банковские кредиты.

Это правило распространяется практически на все виды кредитования.

Финансовый контроль со стороны государства

Еще одно последствие — финансовый мониторинг. В течение трех лет уполномоченные органы будут отслеживать финансовое положение банкрота.

Контроль необходим для проверки добросовестности гражданина и предотвращения злоупотреблений процедурой.

Повторное банкротство — только через семь лет

Если человек снова окажется в сложной финансовой ситуации, повторно пройти процедуру внесудебного банкротства он сможет только спустя семь лет после предыдущего списания долгов.

Что пока разрешено банкротам

На сегодняшний день граждане, прошедшие процедуру внесудебного банкротства, сохраняют право:

официально трудоустраиваться;

получать высокую заработную плату;

оформлять некоторые виды микрозаймов, включая кредиты в ломбардах.

Однако власти намерены пересмотреть часть этих правил.

В Казахстане могут ужесточить правила для банкротов

По данным заместителя председателя Комитета государственных доходов Сеилжана Ахметова, из 50 217 казахстанцев, прошедших судебное и внесудебное банкротство, 2 750 человек снова оформили займы.

На этом фоне рассматривается возможность введения дополнительных ограничений. В частности, обсуждается запрет на получение новых микрокредитов и займов в ломбардах для граждан, признанных банкротами.

Власти считают, что такие меры помогут предотвратить повторное накопление долгов и снизить финансовые риски.