Водителей в Казахстане предупредили о риске лишиться прав на 7 лет из-за магазинного кумыса

Популярное оправдание задержанных за нетрезвую езду водителей «я просто пил кумыс» проверили на прочность. Полицейские, врачи и технологи объяснили, когда национальный напиток действительно может показать промилле на алкотестере и стать причиной сурового наказания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Семь лет без руля: позиция МВД непреклонна

В Казахстане действует жесткое законодательство в отношении нетрезвых водителей. Согласно статье 608 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК), за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет. Попытка отказаться от медицинского освидетельствования лишь усугубит ситуацию — в таком случае нарушителю грозит уже 8 лет лишения прав.

Как отмечают в департаменте полиции Актюбинской области, аргумент «я пил кумыс» стал у нарушителей самым популярным. Однако для закона не имеет значения, чем именно вызвано опьянение.

Официальная позиция полиции: «Пил водитель кумыс или употреблял запрещенные вещества — определяют исключительно врачи. Если алкотестер фиксирует превышение нормы, а медики выдают соответствующее заключение, дело безоговорочно направляется в суд. Никаких поблажек и амнистий для таких водителей нет», — подчеркивают в ведомстве.

Секреты экспертизы: «Факт» или «Опьянение»?

В кабинетах круглосуточной медицинской экспертизы подтверждают: поток водителей, списывающих показатели алкотестера на кобылье молоко, резко вырос. Наркологи объясняют, что в организме любого человека естественным образом присутствует так называемый эндогенный алкоголь (около 0,2 промилле), но он не выводится через дыхание. 1 литр свежего домашнего айрана или чистого кумыса этот баланс не нарушит.

В медицинской практике по результатам проверки выносится четыре вида заключений:

Трезв; Установлен факт употребления алкоголя (но без влияния на сознание); Состояние алкогольного опьянения; Состояние наркотического опьянения.

Если врач фиксирует только «факт употребления» (когда алкоголь в крови есть, но клинических признаков опьянения и замедления реакций нет), водителя не наказывают. Но если нарушены координация, реакция зрачков на свет и превышены допустимые показатели дыхания — оформляется полноценное опьянение.

Эксперимент с магазинным кумысом: откуда берутся промилле

Чтобы проверить жалобы водителей, специалисты провели эксперимент: один участник выпил качественный домашний кумыс, а второй — бутилированный из магазина. Результаты оказались однозначными:

Домашний кумыс: Алкотестер показал нулевой результат, испытуемый остался абсолютно трезв.

Бутилированный кумыс: Прибор сразу зафиксировал несколько промилле, а сам участник почувствовал легкое опьянение.

Химия брожения: почему напиток превращается в алкоголь

Технологи объясняют это особенностями производства. В кобыльем молоке содержится лактоза — углевод, который при брожении естественным образом распадается на глюкозу, а затем превращается в этиловый спирт. Чем дольше хранится кумыс, тем выше становится его градус.

Ситуация усугубляется, если производители нарушают традиционные рецепты. Для ускорения процессов и изменения вкуса в напиток могут добавлять:

Коровье молоко (для продления срока годности);

Мед (фруктоза усиливает брожение);

Дрожжи (резко повышают выработку спирта).

Именно магазинный, долго стоявший или намеренно «крепленый» кумыс в бутылках представляет реальную опасность для автомобилистов.

Парадокс рынка и позиция духовенства

Интересный факт отмечают сами производители кумысной продукции. На рынке существует огромный спрос на так называемый «кумыс, который развозит». Несмотря на то, что сертифицированная по стандартам «халяль» продукция не должна приводить к опьянению, крепкие башкирские и некоторые местные сорта, буквально «ударяющие в голову», продаются вдвое дороже и пользуются высокой популярностью.

При этом Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) еще в майском разъяснении подтвердил, что чистое кобылье молоко и традиционный кумыс являются полностью дозволенной (халяльной) пищей, так как не наносят вреда рассудку.

Итог для водителей: Употребление свежего, правильно приготовленного кумыса в умеренных количествах к лишению прав не приведет. Однако если вы выпили магазинный бутилированный продукт, напиток с добавлением дрожжей или долго хранившийся крепкий кумыс — садиться за руль категорически запрещено.