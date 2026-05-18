18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 10:52

Высокопоставленного полицейского в Казахстане задержали за смертельный наезд на супругу

Новости Казахстана 0 1 382

В Алматинской области взят под стражу высокопоставленный сотрудник МВД. Заместителя начальника полиции Балхашского района подозревают в совершении смертельного наезда на собственную супругу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В понедельник, 18 мая, информационное пространство Казахстана всколыхнула новость о трагическом инциденте на одной из загородных трасс. Первые сообщения о происшествии появились в Telegram-канале Kozachkov offside, после чего Департамент полиции Алматинской области официально подтвердил факт задержания своего сотрудника.

Детали происшествия на трассе

Согласно предварительным данным, участником ДТП стал 37-летний мужчина, занимающий руководящую должность в отделе полиции Балхашского района. Сообщается, что инцидент произошел на открытом участке дороги. В результате наезда женщина, являющаяся супругой офицера, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте еще до приезда медиков.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки. В ведомстве подчеркнули статус задержанного, подтвердив, что он действительно является действующим офицером полиции.

Официальная позиция ДП Алматинской области

В пресс-службе регионального Департамента полиции прокомментировали ситуацию, отметив, что расследование будет максимально прозрачным, несмотря на статус подозреваемого.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

На текущий момент мужчина водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Следствию предстоит выяснить: был ли это несчастный случай, нарушение правил дорожного движения или в деле присутствует умысел.

Особый контроль и правовые последствия

Учитывая общественный резонанс и личность подозреваемого, руководство областного Департамента полиции взяло ход расследования под личный контроль. Эксперты отмечают, что подобные дела в отношении сотрудников силовых структур всегда проходят через тщательную проверку управления собственной безопасности.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, подробности следствия (результаты экспертиз на алкоголь, показания очевидцев и записи видеорегистраторов) пока не подлежат разглашению в интересах следствия.

Согласно законодательству Казахстана, виновнику смертельного ДТП может грозить длительный тюремный срок, а статус сотрудника правоохранительных органов может стать отягчающим обстоятельством при рассмотрении дела в суде.

0
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь