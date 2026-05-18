Высокопоставленного полицейского в Казахстане задержали за смертельный наезд на супругу

В Алматинской области взят под стражу высокопоставленный сотрудник МВД. Заместителя начальника полиции Балхашского района подозревают в совершении смертельного наезда на собственную супругу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: istockphoto.com

В понедельник, 18 мая, информационное пространство Казахстана всколыхнула новость о трагическом инциденте на одной из загородных трасс. Первые сообщения о происшествии появились в Telegram-канале Kozachkov offside, после чего Департамент полиции Алматинской области официально подтвердил факт задержания своего сотрудника.

Детали происшествия на трассе

Согласно предварительным данным, участником ДТП стал 37-летний мужчина, занимающий руководящую должность в отделе полиции Балхашского района. Сообщается, что инцидент произошел на открытом участке дороги. В результате наезда женщина, являющаяся супругой офицера, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте еще до приезда медиков.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки. В ведомстве подчеркнули статус задержанного, подтвердив, что он действительно является действующим офицером полиции.

Официальная позиция ДП Алматинской области

В пресс-службе регионального Департамента полиции прокомментировали ситуацию, отметив, что расследование будет максимально прозрачным, несмотря на статус подозреваемого.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

На текущий момент мужчина водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Следствию предстоит выяснить: был ли это несчастный случай, нарушение правил дорожного движения или в деле присутствует умысел.

Особый контроль и правовые последствия

Учитывая общественный резонанс и личность подозреваемого, руководство областного Департамента полиции взяло ход расследования под личный контроль. Эксперты отмечают, что подобные дела в отношении сотрудников силовых структур всегда проходят через тщательную проверку управления собственной безопасности.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, подробности следствия (результаты экспертиз на алкоголь, показания очевидцев и записи видеорегистраторов) пока не подлежат разглашению в интересах следствия.

Согласно законодательству Казахстана, виновнику смертельного ДТП может грозить длительный тюремный срок, а статус сотрудника правоохранительных органов может стать отягчающим обстоятельством при рассмотрении дела в суде.