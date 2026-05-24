В Казахстане начнут масштабную проверку медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения Казахстана инициировало комплексную проверку региональных наркологических центров. Поводом стали обращения граждан и выявленные нарушения при проведении медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. В ведомстве также заявили о подготовке изменений в действующие правила проведения процедуры, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Вопрос обсуждался на специальном совещании под председательством министра здравоохранения Акмарал Альназаровой. В ходе встречи были рассмотрены обращения граждан, депутатские запросы, а также случаи несоблюдения установленных процедур при проверке водителей на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщили в ведомстве, министерство поручило Комитету медицинского и фармацевтического контроля провести комплексную проверку всех региональных наркологических центров на соблюдение действующих стандартов и порядка медицинского освидетельствования.

В Минздраве подчеркнули, что при выявлении нарушений материалы будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего процессуального рассмотрения в рамках законодательства Казахстана.

Кроме того, ведомство намерено внести изменения и дополнения в действующий приказ, регулирующий процедуру медицинского освидетельствования. Ожидается, что новые нормы должны повысить прозрачность процедуры, усилить защиту прав граждан и минимизировать возникновение спорных ситуаций.

Тема медицинского освидетельствования водителей активно обсуждается в Казахстане с начала 2026 года. Ранее сенатор Жанна Асанова выступила с предложением изменить действующую систему проверки водителей. По ее словам, сейчас процедура фактически сосредоточена только в государственных медучреждениях, располагающих лабораториями, что создает чрезмерную нагрузку и повышает коррупционные риски.

Сенатор также обращала внимание на отсутствие у граждан возможности пройти независимую повторную проверку или выбрать медицинскую организацию для освидетельствования. По ее мнению, такая система снижает доверие к результатам экспертизы и создает почву для злоупотреблений.

Дополнительно в Казахстане обсуждаются изменения порядка определения алкогольного опьянения. В частности, Минздрав ранее предлагал вернуть пороговый показатель в 0,3 промилле для фиксации факта употребления алкоголя, что, как отмечали в ведомстве, позволит сократить количество ложноположительных результатов алкотестеров.

Параллельно в стране продолжается цифровая проверка водителей, состоящих на диспансерном учете. По данным Минздрава, ранее был проведен анализ почти 370 тысяч человек, в результате которого часть водительских удостоверений была аннулирована из-за медицинских противопоказаний к управлению транспортом.