Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
24.05.2026, 09:19

В Казахстане начнут масштабную проверку медосвидетельствования водителей

Новости Казахстана

Министерство здравоохранения Казахстана инициировало комплексную проверку региональных наркологических центров. Поводом стали обращения граждан и выявленные нарушения при проведении медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. В ведомстве также заявили о подготовке изменений в действующие правила проведения процедуры, передаёт  Lada.kz  со ссылкой на Tengri Auto.

Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения Казахстана проведет масштабную проверку наркологических центров по всей стране. Решение принято после поступивших жалоб граждан и сообщений о нарушениях при проведении медицинского освидетельствования водителей.

Вопрос обсуждался на специальном совещании под председательством министра здравоохранения Акмарал Альназаровой. В ходе встречи были рассмотрены обращения граждан, депутатские запросы, а также случаи несоблюдения установленных процедур при проверке водителей на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщили в ведомстве, министерство поручило Комитету медицинского и фармацевтического контроля провести комплексную проверку всех региональных наркологических центров на соблюдение действующих стандартов и порядка медицинского освидетельствования.

В Минздраве подчеркнули, что при выявлении нарушений материалы будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего процессуального рассмотрения в рамках законодательства Казахстана.

Кроме того, ведомство намерено внести изменения и дополнения в действующий приказ, регулирующий процедуру медицинского освидетельствования. Ожидается, что новые нормы должны повысить прозрачность процедуры, усилить защиту прав граждан и минимизировать возникновение спорных ситуаций.

Тема медицинского освидетельствования водителей активно обсуждается в Казахстане с начала 2026 года. Ранее сенатор Жанна Асанова выступила с предложением изменить действующую систему проверки водителей. По ее словам, сейчас процедура фактически сосредоточена только в государственных медучреждениях, располагающих лабораториями, что создает чрезмерную нагрузку и повышает коррупционные риски.

Сенатор также обращала внимание на отсутствие у граждан возможности пройти независимую повторную проверку или выбрать медицинскую организацию для освидетельствования. По ее мнению, такая система снижает доверие к результатам экспертизы и создает почву для злоупотреблений.

Дополнительно в Казахстане обсуждаются изменения порядка определения алкогольного опьянения. В частности, Минздрав ранее предлагал вернуть пороговый показатель в 0,3 промилле для фиксации факта употребления алкоголя, что, как отмечали в ведомстве, позволит сократить количество ложноположительных результатов алкотестеров.

Параллельно в стране продолжается цифровая проверка водителей, состоящих на диспансерном учете. По данным Минздрава, ранее был проведен анализ почти 370 тысяч человек, в результате которого часть водительских удостоверений была аннулирована из-за медицинских противопоказаний к управлению транспортом.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь