Официантка получила огнестрельное ранение во время драки в кафе Балхаша

В Балхаше официантка пострадала во время конфликта между посетителями одного из кафе. Словесная перепалка переросла в драку с применением травматического оружия. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает подозреваемых, передаёт Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, происшествие случилось 21 мая около полуночи. По предварительным данным, между знакомыми посетителями возник словесный конфликт, который позже перерос в драку.

«21 мая около полуночи в одном из кафе города Балхаша между знакомыми произошёл словесный конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия. В результате инцидента официант заведения получил непроникающее огнестрельное ранение», – сообщили в полиции.

После произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По информации полиции, личности всех участников конфликта уже установлены.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.

Дополнительные сведения о происшествии в интересах следствия пока не разглашаются.