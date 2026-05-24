Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
24.05.2026, 18:31

Синоптики предупредили о непогоде почти во всех регионах Казахстана

Новости Казахстана

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 25 мая 2026 года, сообщает  Lada.kz.

Фото pixabay.com

В Астане днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на юге, в горных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Уральск сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. В центре, на юге, западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

На западе, юге Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем временами ожидаются дождь, гроза.

Ночью на востоке области Абай ожидаются заморозки 2 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказган сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Павлодарской области ожидаются заморозки 1 градус. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Петропавловск ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

