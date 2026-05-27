Сколько денег «съедает» машина в Казахстане в месяц: честные цифры владельцев

Расходы на личный транспорт в Казахстане давно вышли за рамки его покупки: эксперты подсчитали, во сколько обходится ежемесячное содержание подержанных машин, новых авто и электрокаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Старый друг просит вложений: во сколько обходится авто родом из 90-х

Владение подержанным автомобилем в Казахстане — это всегда баланс между экономией на покупке и регулярными тратами на поддержание машины «на ходу». По словам автоэксперта Виктории Лебедевой, владеющей автомобилем 1996 года выпуска, ежемесячные траты могут быть весьма ощутимыми даже при отсутствии критических поломок.

Налог и топливо: Годовой транспортный налог на старый автомобиль составляет около 10 000 тенге. При этом основные ежемесячные расходы приходятся на бензин — в среднем от 25 000 до 30 000 тенге.

Городская инфраструктура: Платные парковки при ежедневном использовании (из расчета 800 тенге в сутки) обходятся примерно в 16 000 тенге ежемесячно.

Техническое обслуживание: Замена технических жидкостей, фильтров и мелкий превентивный ремонт вытягивают из бюджета порядка 200 000–300 000 тенге каждые полгода.

Итог для б/у авто: Базовое содержание «старичка» без форс-мажоров обходится в 40 000–50 000 тенге в месяц. Однако при любой серьезной неисправности к этой сумме приходится разово прибавлять еще 200 000–300 000 тенге.

Парадокс «нулевого» пробега: траты на новый кроссовер и «мягкие» гибриды

Покупка абсолютно новой машины из салона частично избавляет от головной боли из-за поломок, но диктует свои условия. Автоэксперт Алексей Алексеев, управляющий новым тяжелым кроссовером с системой «мягкого гибрида» (где электромотор лишь помогает при старте), поделился своей калькуляцией.

Пока пробег автомобиля не достиг 10 000 километров, затраты на ремонт отсутствуют, но впереди владельца ждут обязательные регламентные процедуры:

Первое ТО: Обойдется примерно в 100 000 тенге (сюда входит только базовый сервис: замена масла и фильтров).

Последующий сервис: С увеличением пробега стоимость планового ТО на официальном сервисе вырастет до 150 000–200 000 тенге.

Топливный аппетит: Из-за внушительного веса кроссовер расходует в городском цикле 13–14 литров на 100 км. Заправка бака бензином марок АИ-95 и АИ-98 обходится в 17 000–20 000 тенге за раз. В месяц на заправку уходит более 70 000 тенге.

Парковки: На оплату городских стоянок уходит около 5 000 тенге в месяц.

Высокий расход топлива заставляет даже владельцев новых авто задумываться о переходе на полноценные гибриды или чистый электротяг.

Зеленый свет для бюджета: реальная экономия на электромобилях

Настоящим «читерством» в вопросах экономии выглядит владение электрокаром в крупных мегаполисах Казахстана. Автоблогер Роман Масленников, проезжающий около 800 километров в месяц, отмечает, что комбинированная зарядка (дома и на быстрых городских станциях) обходится всего в 8 000 тенге в месяц.

Помимо сверхдешевой «заправки», владельцы электромобилей (например, в Алматы) имеют весомые преференции:

Полное освобождение от уплаты транспортного налога. Бесплатное пользование коммунальными платными парковками. Минимальный износ ходовой части: благодаря системе рекуперации (торможению двигателем) тормозные колодки и диски служат в разы дольше.

Расходы на обслуживание электрокара:

Регулярного ТО с заменой моторного масла здесь нет. Единственная крупная плановая трата — замена масла в редукторах каждые 40 000 километров. Стоимость процедуры «под ключ» (работа + около 4 литров специализированного масла) составляет около 70 000 тенге.

Дополнительным плюсом является независимость от качества казахстанского топлива, которое на классических авто с ДВС часто становится причиной дорогостоящих поломок свечей, форсунок, бензонасосов и катализаторов.

Сравнительная таблица ежемесячных расходов (в тенге)

Статья расходов Подержанное авто (ДВС, 1996 г.в.) Новый кроссовер (Мягкий гибрид) Электромобиль Топливо / Электричество 25 000 – 30 000 70 000+ 8 000 Городские парковки 16 000 5 000 0 (льгота) Налоги (в пересчете на месяц) ~830 Начисляется по объему 0 (льгота) Амортизация и ТО (в месяц) 33 000 – 50 000 8 000 – 16 000 (отложенно) ~1 500 (раз в 40 тыс. км) ИТОГО без учета поломок: ~45 000 – 50 000 ~85 000 – 95 000 ~9 500

Эксперты резюмируют: итоговая выгода владения транспортным средством в Казахстане индивидуальна и напрямую зависит от ежедневных пробегов, возраста машины и готовности инфраструктуры вашего региона к переходу на альтернативные виды топлива.