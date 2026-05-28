В Казахстане назвали сроки запуска строительства первой АЭС

Строительство первой атомной электростанции в Казахстане планируют начать в 2027 году. Проект может перейти к следующему этапу уже после подписания межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz

Казахстан и Россия готовят соглашения по АЭС

Официальный представитель Агентства по атомной энергии сообщил, что в рамках государственного визита президента России Владимира Путина стороны могут подписать два ключевых межправительственных соглашения, связанных со строительством первой атомной электростанции в Казахстане.

Один из документов будет регулировать непосредственно строительство объекта, второй — финансовые вопросы реализации проекта. Подписание этих соглашений позволит официально перейти к следующему этапу подготовки масштабного энергетического проекта.

По предварительным планам, строительные работы на площадке могут стартовать уже в 2027 году.

Где построят первую АЭС

Место для строительства первой атомной станции было официально утверждено в феврале 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Для реализации проекта выбран Жамбылский район Алматинской области. Именно здесь находится село Улкен, которое ранее неоднократно называли наиболее вероятной площадкой для размещения АЭС.

Тема строительства станции вызвала широкий общественный интерес. Осенью 2024 года журналисты посещали село Улкен, чтобы узнать мнение местных жителей о возможном появлении рядом крупного атомного объекта. Часть сельчан поддержала проект, связывая его с развитием инфраструктуры и новыми рабочими местами, другие высказывали обеспокоенность вопросами безопасности и экологии.

Токаев поручил развивать атомную отрасль

Вопрос строительства АЭС находится на особом контроле у руководства страны. В январе прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с фондом «Самрук-Казына» разработать долгосрочную стратегию развития атомной энергетики.

Глава государства подчеркнул необходимость комплексного анализа при выборе площадок для будущих атомных станций, а также важность применения современных и безопасных технологий.

Президент также заявил, что ожидает предложений по строительству второй атомной электростанции в стране.

Вторую АЭС могут строить параллельно

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев не исключал, что вторую атомную станцию в Казахстане могут начать строить параллельно с первой.

Позже министр подтвердил, что вторую АЭС также планируют разместить в Жамбылском районе Алматинской области. По его словам, такое решение связано с растущим дефицитом электроэнергии на юге страны.

Сейчас, как отметил Саткалиев, южные регионы Казахстана получают часть электроэнергии с севера страны, что создаёт дополнительную нагрузку на энергосистему. Власти рассчитывают, что запуск атомных станций позволит сократить дефицит и повысить энергетическую независимость Казахстана.

Почему проект АЭС считается стратегическим

Строительство первой АЭС рассматривается как один из крупнейших инфраструктурных проектов Казахстана за последние годы. Власти связывают развитие атомной энергетики с ростом потребления электроэнергии, развитием промышленности и необходимостью модернизации энергетической системы страны.

Ожидается, что реализация проекта позволит не только обеспечить стабильное энергоснабжение, но и создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и дать импульс развитию прилегающих регионов.