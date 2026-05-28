Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
28.05.2026, 07:22

Налог на «лишние» квартиры в Казахстане: в Миннацэкономики приняли окончательное решение

Новости Казахстана

В Министерстве национальной экономики РК официально ответили на предложение ввести повышенный налог для граждан, владеющих двумя и более квартирами, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Что предлагают изменить и как ответили в министерстве

В Казахстане продолжается активное обсуждение реформирования фискальной системы. На этом фоне в профильные ведомства регулярно поступают инициативы, направленные на усиление налоговой нагрузки для обеспеченных граждан. Одной из таких идей стало предложение ввести прогрессивный налог для физических лиц, которые имеют в собственности несколько жилых объектов — от двух квартир и более.

Однако в Министерстве национальной экономики (МНЭ) к подобному радикализму пока не готовы. В ведомстве дали четко понять, что вводить дополнительные санкции против владельцев «семейной» недвижимости из-за самого факта наличия нескольких ордеров на данный момент не планируется. Позиция министерства аргументирована тем, что в стране уже запущен другой, более справедливый рыночный механизм.

Налог на роскошь уже действует: кого коснулись изменения

Чиновники напомнили, что в Казахстане с 1 января 2026 года уже вступили в силу важные поправки, которые эффективно регулируют этот сектор. Вместо подсчета количества квартир государство решило оценивать их совокупную стоимость.

Текущее правило: Для объектов налогообложения физических лиц установлен совокупный предельный порог стоимости в размере 450 млн тенге. Если общая стоимость недвижимости гражданина превышает эту отметку, автоматически применяется повышенная ставка налога на имущество.

В Министерстве национальной экономики подчеркнули, что данный правовой механизм преследует вполне конкретные цели:

  • Администрирование объектов высокой стоимости: Налогом облагаются действительно дорогие активы и элитная недвижимость (так называемый «налог на роскошь»).

  • Защита среднего класса: Новые правила абсолютно не затрагивают преобладающую часть собственников недвижимости в стране. Рядовые граждане, имеющие две стандартные квартиры (например, доставшиеся по наследству или купленные для детей), под повышенную ставку не попадают, так как их стоимость далека от лимита в 450 млн тенге.

Почему новых реформ в сфере недвижимости пока не будет

Поскольку норма о совокупном пороге стоимости начала действовать только с начала 2026 года, фискальные органы сейчас заняты сбором данных и анализом первых результатов.

«На данный момент формируется правоприменительная практика», — пояснили в МНЭ.

В связи с этим министерство не видит целесообразности в наслоении новых налогов на еще не обкатанную систему. Рассмотрение каких-либо дополнительных изменений налогообложения в данном сегменте на текущем этапе полностью исключено. Владельцы нескольких квартир могут выдохнуть: если их имущество не оценивается в сотни миллионов тенге, налоговая нагрузка для них останется прежней. В приоритете у государства — отследить, как покажет себя уже запущенная реформа.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь