28.05.2026, 07:45

В Казахстане назвали сроки запуска беспилотного такси

Новости Казахстана

Казахстан стоит на пороге технологической революции в сфере общественного транспорта: официальный запуск первых беспилотных такси в республике запланирован на вторую половину 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Где начнется тестирование: география проекта

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) раскрыли подробности масштабного проекта. Внедрение автономного транспорта будет проходить поэтапно. Первым городом, который примет на свои улицы роботакси, станет столица — Астана.

Вслед за главным городом страны к проекту подключатся финансовый центр — Алматы, а также Акмолинская область. Ожидается, что такая география позволит протестировать машины как в условиях плотного мегаполиса, так и на междугородних трассах с переменчивым климатом.

Инфраструктура и адаптация под казахстанские ПДД

Подготовка к запуску инновационного транспорта уже идет полным ходом и требует серьезных инфраструктурных изменений. На данном этапе профильные специалисты решают комплекс технических задач:

  • Обустройство баз: в регионах запуска готовятся специализированные технологичные гаражи для обслуживания и зарядки автономных автомобилей.

  • Логистика парка: в страну уже завозятся первые партии беспилотников, параллельно идет процесс их технической настройки.

  • Цифровая адаптация: инженеры активно адаптируют программное обеспечение и алгоритмы искусственного интеллекта под специфику казахстанских Правил дорожного движения (ПДД) и особенности местного менталитета вождения.

Безопасность превыше всего: тотальный контроль операторов

В Минцифры отдельно подчеркнули, что безопасность пассажиров и пешеходов остается главным приоритетом. На первых этапах коммерческой эксплуатации искусственный интеллект не оставят один на один с дорогой.

Движение каждого беспилотного автомобиля будет находиться под круглосуточным и постоянным контролем удаленных операторов-людей. В случае возникновения любой внештатной или спорной ситуации на дороге специалист сможет мгновенно перехватить управление транспортным средством.

Параллельно с этим в Алматы профильные ведомства совместно с экспертами уже приступили к проектированию специальных схем движения и маршрутных карт для будущих таксопарков, чтобы гармонично вписать роботакси в и без того загруженный трафик южной столицы.

