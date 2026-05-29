18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 11:29

38 тысяч в месяц — это всё? ЕНПФ раскрыл реальный размер средних пенсий в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 638

С начала 2026 года общая сумма выплат и переводов из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) превысила 522 миллиарда тенге, демонстрируя активное использование гражданами своих пенсионных активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Динамика использования пенсионных накоплений в Казахстане продолжает расти. Согласно актуальным данным за январь-апрель 2026 года, совокупный объем средств, покинувших фонд в виде выплат и переводов, достиг внушительной отметки в 522,73 млрд тенге. В эту сумму включены все виды взносов: обязательные, профессиональные и добровольные.

Страховой аннуитет набирает популярность

Одной из ключевых тенденций текущего года стал массовый перевод средств в страховые организации. Казахстанцы направили на покупку страховых аннуитетов и другие продукты компаний по страхованию жизни 159,22 млрд тенге. Это свидетельствует о растущем доверии к инструментам пожизненного пенсионного обеспечения через частный финансовый сектор.

Жилье и медицина: приоритеты не меняются

Традиционно значительная доля средств выводится для решения насущных проблем здесь и сейчас. На улучшение жилищных условий и оплату дорогостоящего лечения граждане использовали 205,62 млрд тенге. Данный механизм остается одним из самых востребованных инструментов досрочного использования накоплений, позволяя вкладчикам закрывать ипотеки или получать квалифицированную медицинскую помощь.

Статистика социальных и иных выплат за 4 месяца:

  • Выплаты по возрасту: 97,98 млрд тенге.

  • Средний размер ежемесячной пенсии из ЕНПФ: 38 952 тенге. 

    Откуда взялась цифра в 38 тысяч тенге?

    Среди всей опубликованной статистики наибольший резонанс вызывают выплаты по возрасту. За четыре месяца они составили всего 97,98 млрд тенге, а средний ежемесячный размер выплаты зафиксирован на уровне 38 952 тенге.

    Важная деталь: Эта сумма часто пугает вкладчиков, однако экономисты напоминают о специфике казахстанской пенсионной системы. Данные 38,9 тысячи тенге — это исключительно накопительная часть, то есть выплаты из самого ЕНПФ. Государственную базовую и солидарную (трудовую) пенсии граждане получают из бюджета отдельно, поэтому итоговая сумма на руки у казахстанцев выходит значительно выше.

  • Выплаты наследникам: 41,25 млрд тенге.

  • Выплаты в связи с выездом на ПМЖ: 14,21 млрд тенге.

Капитализация фонда: вопреки тратам, активы растут

Несмотря на активный вывод средств, общая устойчивость системы не вызывает сомнений. На 1 мая 2026 года суммарный объем пенсионных накоплений в ЕНПФ составил 26,74 трлн тенге. За год активы фонда увеличились на 3,64 трлн тенге, что соответствует росту на 15,8%.

Основными драйверами роста остаются не только регулярные взносы работающего населения, но и инвестиционный доход, который полностью перекрывает объемы текущих выплат. Аналитики отмечают, что текущая структура расходов фонда отражает сбалансированность системы: она не только обеспечивает текущих пенсионеров, но и предоставляет возможность работающим гражданам инвестировать в свое здоровье и качество жизни уже сегодня.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь