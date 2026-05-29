38 тысяч в месяц — это всё? ЕНПФ раскрыл реальный размер средних пенсий в Казахстане

С начала 2026 года общая сумма выплат и переводов из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) превысила 522 миллиарда тенге, демонстрируя активное использование гражданами своих пенсионных активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Динамика использования пенсионных накоплений в Казахстане продолжает расти. Согласно актуальным данным за январь-апрель 2026 года, совокупный объем средств, покинувших фонд в виде выплат и переводов, достиг внушительной отметки в 522,73 млрд тенге. В эту сумму включены все виды взносов: обязательные, профессиональные и добровольные.

Страховой аннуитет набирает популярность

Одной из ключевых тенденций текущего года стал массовый перевод средств в страховые организации. Казахстанцы направили на покупку страховых аннуитетов и другие продукты компаний по страхованию жизни 159,22 млрд тенге. Это свидетельствует о растущем доверии к инструментам пожизненного пенсионного обеспечения через частный финансовый сектор.

Жилье и медицина: приоритеты не меняются

Традиционно значительная доля средств выводится для решения насущных проблем здесь и сейчас. На улучшение жилищных условий и оплату дорогостоящего лечения граждане использовали 205,62 млрд тенге. Данный механизм остается одним из самых востребованных инструментов досрочного использования накоплений, позволяя вкладчикам закрывать ипотеки или получать квалифицированную медицинскую помощь.

Статистика социальных и иных выплат за 4 месяца:

Выплаты по возрасту: 97,98 млрд тенге.

Средний размер ежемесячной пенсии из ЕНПФ: 38 952 тенге. Откуда взялась цифра в 38 тысяч тенге? Среди всей опубликованной статистики наибольший резонанс вызывают выплаты по возрасту. За четыре месяца они составили всего 97,98 млрд тенге, а средний ежемесячный размер выплаты зафиксирован на уровне 38 952 тенге . Важная деталь: Эта сумма часто пугает вкладчиков, однако экономисты напоминают о специфике казахстанской пенсионной системы. Данные 38,9 тысячи тенге — это исключительно накопительная часть , то есть выплаты из самого ЕНПФ. Государственную базовую и солидарную (трудовую) пенсии граждане получают из бюджета отдельно, поэтому итоговая сумма на руки у казахстанцев выходит значительно выше.

Выплаты наследникам: 41,25 млрд тенге.

Выплаты в связи с выездом на ПМЖ: 14,21 млрд тенге.

Капитализация фонда: вопреки тратам, активы растут

Несмотря на активный вывод средств, общая устойчивость системы не вызывает сомнений. На 1 мая 2026 года суммарный объем пенсионных накоплений в ЕНПФ составил 26,74 трлн тенге. За год активы фонда увеличились на 3,64 трлн тенге, что соответствует росту на 15,8%.

Основными драйверами роста остаются не только регулярные взносы работающего населения, но и инвестиционный доход, который полностью перекрывает объемы текущих выплат. Аналитики отмечают, что текущая структура расходов фонда отражает сбалансированность системы: она не только обеспечивает текущих пенсионеров, но и предоставляет возможность работающим гражданам инвестировать в свое здоровье и качество жизни уже сегодня.