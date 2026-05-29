29.05.2026, 12:11

Кому в Казахстане поднимут зарплаты в 2,5 раза: Правительство приняло решение

Новости Казахстана

В Казахстане ветеринарных специалистов ждет значительное повышение заработной платы. Власти страны утвердили комплексный план развития ветеринарии до 2030 года, который предусматривает модернизацию отрасли, цифровизацию процессов и усиление мер биологической безопасности, сообщает Lada.kz. 

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Зарплаты ветеринаров вырастут до 2,5 раза

Согласно информации правительства, фонд оплаты труда сотрудников ветеринарных организаций при местных исполнительных органах увеличится в 1,5–2,5 раза. Повышение станет частью масштабной программы реформирования ветеринарной системы страны.

Власти отмечают, что одной из ключевых задач остается повышение привлекательности профессии ветеринарного специалиста, а также решение кадровых вопросов в отрасли.

В Казахстане модернизируют ветеринарную инфраструктуру

Комплексный план развития ветеринарии рассчитан на 2026–2030 годы. Среди основных направлений программы:

  • борьба с особо опасными заболеваниями животных;
  • укрепление ветеринарной безопасности;
  • обновление материально-технической базы;
  • цифровизация отрасли;
  • усиление лабораторного контроля;
  • расширение экспортного потенциала аграрного сектора.

Ожидается, что к 2030 году уровень обновления и оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства достигнет 80%.

На границе Казахстана работают десятки ветеринарных постов

Для предотвращения распространения опасных заболеваний животных и контроля за ввозимой продукцией в стране уже функционируют 67 ветеринарных контрольных постов на приграничных территориях.

Их работа направлена на обеспечение эпизоотического благополучия Казахстана, а также защиту внутреннего рынка от продукции, не соответствующей техническим регламентам и санитарным требованиям.

Ветеринарию переводят в цифровой формат

В рамках автоматизации отрасли в Казахстане продолжается развитие информационной системы идентификации сельскохозяйственных животных.

В правительстве сообщили, что уже внедрены новые цифровые инструменты, позволяющие автоматически передавать первичные данные напрямую в государственные информационные системы. Это должно повысить точность учета и сократить риски ошибок при обработке информации.

Власти внедряют систему прослеживаемости продукции

Одним из важных направлений реформы станет развитие системы прослеживаемости животноводческой продукции по принципу «от фермы до стола».

Для этого реализуется специальный модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза». К системе уже подключены:

  • объекты убоя животных;
  • предприятия внутренней торговли;
  • ветеринарные лаборатории.

Также проводится поэтапное подключение объектов общественного питания.

Казахстан намерен расширить экспорт сельхозпродукции

Реализация комплексного плана, как ожидается, позволит усилить государственный контроль за импортируемыми и реализуемыми внутри страны грузами, повысить качество лабораторных исследований и расширить возможности казахстанских производителей по экспорту сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки.

Власти рассчитывают, что модернизация ветеринарной системы станет одним из факторов повышения безопасности продовольственного рынка и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса.

