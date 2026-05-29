Кому в Казахстане поднимут зарплаты в 2,5 раза: Правительство приняло решение

В Казахстане ветеринарных специалистов ждет значительное повышение заработной платы. Власти страны утвердили комплексный план развития ветеринарии до 2030 года, который предусматривает модернизацию отрасли, цифровизацию процессов и усиление мер биологической безопасности, сообщает Lada.kz.
Согласно информации правительства, фонд оплаты труда сотрудников ветеринарных организаций при местных исполнительных органах увеличится в 1,5–2,5 раза. Повышение станет частью масштабной программы реформирования ветеринарной системы страны.
Власти отмечают, что одной из ключевых задач остается повышение привлекательности профессии ветеринарного специалиста, а также решение кадровых вопросов в отрасли.
Комплексный план развития ветеринарии рассчитан на 2026–2030 годы. Среди основных направлений программы:
Ожидается, что к 2030 году уровень обновления и оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства достигнет 80%.
Для предотвращения распространения опасных заболеваний животных и контроля за ввозимой продукцией в стране уже функционируют 67 ветеринарных контрольных постов на приграничных территориях.
Их работа направлена на обеспечение эпизоотического благополучия Казахстана, а также защиту внутреннего рынка от продукции, не соответствующей техническим регламентам и санитарным требованиям.
В рамках автоматизации отрасли в Казахстане продолжается развитие информационной системы идентификации сельскохозяйственных животных.
В правительстве сообщили, что уже внедрены новые цифровые инструменты, позволяющие автоматически передавать первичные данные напрямую в государственные информационные системы. Это должно повысить точность учета и сократить риски ошибок при обработке информации.
Одним из важных направлений реформы станет развитие системы прослеживаемости животноводческой продукции по принципу «от фермы до стола».
Для этого реализуется специальный модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза». К системе уже подключены:
Также проводится поэтапное подключение объектов общественного питания.
Реализация комплексного плана, как ожидается, позволит усилить государственный контроль за импортируемыми и реализуемыми внутри страны грузами, повысить качество лабораторных исследований и расширить возможности казахстанских производителей по экспорту сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки.
Власти рассчитывают, что модернизация ветеринарной системы станет одним из факторов повышения безопасности продовольственного рынка и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса.
