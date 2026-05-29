Предпосылок к снижению нет: в Казахстане взлетели цены на говядину и баранину

В Казахстане зафиксирован резкий скачок цен на мясную продукцию — говядина и баранина подорожали более чем на 20%. Рост стоимости происходит на фоне снижения объемов отечественного производства и удорожания живого скота, сообщает Lada.kz со ссылкой на Energyprom .

Дефицит на фоне спроса: почему дорожает мясо в Казахстане

Ситуация на мясном рынке страны остается напряженной. Главным триггером для роста цен стало сокращение объемов внутреннего производства, которое фиксируется уже второй год подряд. За период с января по апрель 2026 года в Казахстане было произведено всего 25,7 тысячи тонн свежего и охлажденного мяса (включая КРС, свиней, овец, коз и лошадей). Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом потребительский спрос на ключевые виды мяса не падает, а в некоторых сегментах даже растет. Внутренний дисбаланс между падающим предложением и стабильным спросом закономерно привел к резкому пересмотру ценников в магазинах и на рынках.

Изменение вкусовых предпочтений: что выбирают казахстанцы

Интересно, что за последние несколько лет структура потребления мяса в казахстанских семьях заметно изменилась. Жители страны стали отдавать предпочтение говядине и конине, в то время как интерес к баранине и свинине постепенно угасает. Одной из главных причин эксперты называют именно ценовой фактор.

Динамика потребления мяса на душу населения (в год):

Говядина: рост с 23,8 кг (в 2022 году) до 25,1 кг (в 2025 году).

Конина: рост с 6,2 кг до 7,5 кг за аналогичный период.

Баранина: падение спроса с 5,4 кг до 5 кг на человека.

Свинина: снижение потребления с 3,3 кг до 3,1 кг.

Антирекорды апреля 2026 года: официальная статистика

Согласно свежим данным аналитиков Energyprom, пик подорожания пришелся на весну текущего года. По итогам апреля 2026 года антилидером по росту стоимости стала баранина — она взлетела в цене сразу на 23,5% по сравнению с апрелем прошлого года.

Другие виды мяса также показали ощутимый рост:

Говядина стала дороже на 20,9%;

Конина прибавила в цене 14,5%;

Свинина подорожала на 13,7%.

В среднем по республике килограмм баранины сейчас обходится покупателям в 4 тыс. тенге, говядины — в 3,7 тыс. тенге, конины — в 4,1 тыс. тенге, а свинины — в 2,9 тыс. тенге.

География цен: где самое дорогое и дешевое мясо

Традиционно самые высокие ценники фиксируются в крупных мегаполисах и промышленных регионах, в то время как в некоторых областных центрах ситуация выглядит более мягкой. Настоящими «лидерами» по дороговизне стали Алматы и Актау.

Город Вид мяса Стоимость за 1 кг (тенге) Алматы Говядина более 4 000 Алматы Баранина 4 400 Алматы Конину 4 500 Актау Конина 4 600 Актау Свинина 3 700 Уральск Баранина ~3 200 (самая доступная) Актобе Говядина ~3 200 (самая доступная)

Давление на фермеров и прогнозы экспертов

Помимо системного снижения объемов производства, на конечную розничную стоимость сильно влияет удорожание сырья. Затраты животноводов растут опережающими темпами. Так, только за апрель средняя цена производителей на крупный рогатый скот в живом весе подскочила с 1,1 млн до 1,4 млн тенге за тонну. Аналогичная тенденция наблюдается в сегменте разведения лошадей и верблюдов.