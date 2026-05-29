18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 13:17

Предпосылок к снижению нет: в Казахстане взлетели цены на говядину и баранину

Новости Казахстана 0 1 802

В Казахстане зафиксирован резкий скачок цен на мясную продукцию — говядина и баранина подорожали более чем на 20%. Рост стоимости происходит на фоне снижения объемов отечественного производства и удорожания живого скота, сообщает Lada.kz со ссылкой на Energyprom.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Дефицит на фоне спроса: почему дорожает мясо в Казахстане

Ситуация на мясном рынке страны остается напряженной. Главным триггером для роста цен стало сокращение объемов внутреннего производства, которое фиксируется уже второй год подряд. За период с января по апрель 2026 года в Казахстане было произведено всего 25,7 тысячи тонн свежего и охлажденного мяса (включая КРС, свиней, овец, коз и лошадей). Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом потребительский спрос на ключевые виды мяса не падает, а в некоторых сегментах даже растет. Внутренний дисбаланс между падающим предложением и стабильным спросом закономерно привел к резкому пересмотру ценников в магазинах и на рынках.

Изменение вкусовых предпочтений: что выбирают казахстанцы

Интересно, что за последние несколько лет структура потребления мяса в казахстанских семьях заметно изменилась. Жители страны стали отдавать предпочтение говядине и конине, в то время как интерес к баранине и свинине постепенно угасает. Одной из главных причин эксперты называют именно ценовой фактор.

Динамика потребления мяса на душу населения (в год):

  • Говядина: рост с 23,8 кг (в 2022 году) до 25,1 кг (в 2025 году).

  • Конина: рост с 6,2 кг до 7,5 кг за аналогичный период.

  • Баранина: падение спроса с 5,4 кг до 5 кг на человека.

  • Свинина: снижение потребления с 3,3 кг до 3,1 кг.

Антирекорды апреля 2026 года: официальная статистика

Согласно свежим данным аналитиков Energyprom, пик подорожания пришелся на весну текущего года. По итогам апреля 2026 года антилидером по росту стоимости стала баранина — она взлетела в цене сразу на 23,5% по сравнению с апрелем прошлого года.

Другие виды мяса также показали ощутимый рост:

  • Говядина стала дороже на 20,9%;

  • Конина прибавила в цене 14,5%;

  • Свинина подорожала на 13,7%.

В среднем по республике килограмм баранины сейчас обходится покупателям в 4 тыс. тенге, говядины — в 3,7 тыс. тенге, конины — в 4,1 тыс. тенге, а свинины — в 2,9 тыс. тенге.

География цен: где самое дорогое и дешевое мясо

Традиционно самые высокие ценники фиксируются в крупных мегаполисах и промышленных регионах, в то время как в некоторых областных центрах ситуация выглядит более мягкой. Настоящими «лидерами» по дороговизне стали Алматы и Актау.

Город Вид мяса Стоимость за 1 кг (тенге)
Алматы Говядина более 4 000
Алматы Баранина 4 400
Алматы Конину 4 500
Актау Конина 4 600
Актау Свинина 3 700
Уральск Баранина ~3 200 (самая доступная)
Актобе Говядина ~3 200 (самая доступная)

Давление на фермеров и прогнозы экспертов

Помимо системного снижения объемов производства, на конечную розничную стоимость сильно влияет удорожание сырья. Затраты животноводов растут опережающими темпами. Так, только за апрель средняя цена производителей на крупный рогатый скот в живом весе подскочила с 1,1 млн до 1,4 млн тенге за тонну. Аналогичная тенденция наблюдается в сегменте разведения лошадей и верблюдов.

Прогноз аналитиков: На фоне растущих издержек фермеров и отсутствия реальных предпосылок для резкого увеличения поголовья скота, мясная продукция продолжит оставаться тяжелой статьей расходов для семейного бюджета казахстанцев. Сигналов к снижению или хотя бы стабилизации цен на рынке пока нет.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь