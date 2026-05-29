«Текущие расходы» в квитанциях казахстанцев: за что на самом деле берут деньги с жильцов

Жилищные платежи за содержание дома в Казахстане в 2026 году остаются обязательными, однако многие жильцы до сих пор не понимают, из чего они складываются и на что именно расходуются средства КСК и ОСИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Что скрывается за строкой «Текущие расходы»?

Для большинства жильцов аббревиатуры в квитанциях остаются загадкой. На самом деле целевые взносы — это финансовый фундамент для ежедневного поддержания жизнедеятельности и безопасности многоквартирного дома. Речь идет об общем имуществе, к которому относятся подъезды, кровля, подвальные помещения, лифтовые шахты, магистральные трубы, придомовая территория и сложные инженерные сети.

По закону, ежемесячные текущие расходы покрывают фиксированный перечень нужд:

Санитария и эстетика: регулярная уборка лестничных клеток, холлов и дворовой территории, вывоз мусора.

Техническое обслуживание: аварийный и плановый ремонт общедомовых труб водоснабжения, отопительных систем и электрооборудования.

Инфраструктурные траты: освещение мест общего пользования (МОП), мелкий косметический ремонт в подъездах (покраска, побелка, замена стекол).

Фонд оплаты труда: заработная плата штатных специалистов — сантехников, электриков, дворников, а также администрации (председателя и бухгалтера).

Административные издержки: оплата банковских услуг за ведение счета и расходы на печать бумажных квитанций.

Трудности перевода: как услугу именуют в квитанциях

В зависимости от региона и управляющей компании (будь то КСК, ОСИ или ПТ), одна и та же услуга может называться по-разному:

«Текущие расходы» — классическая формулировка. «Расходы на содержание жилья» (РСЖ) — наиболее распространенный юридический термин. «ОДН» (Общедомовые нужды) — часто встречается в современных жилых комплексах. Туда, к примеру, выносят затраты на освещение подземного паркинга, иллюминацию двора или подогрев воды для автономной общедомовой котельной.

Совет эксперта: Юрист Аркадий Рубцов рекомендует разделять платежи: «Идеальный вариант для прозрачности — когда счета от КСК или ОСИ приходят отдельной квитанцией, изолированно от квитанций поставщиков тепла, воды и электроэнергии. Так собственникам гораздо проще контролировать целевое использование средств и понимать, за что конкретно они платят».

Формула расчета: почему соседи платят по-разному

Единого фиксированного платежа «с квартиры» в Казахстане не существует. Сумма в чеке напрямую привязана к габаритам вашей недвижимости: тариф рассчитывается строго за один квадратный метр полезной площади. Соответственно, владельцы трехкомнатных квартир инвестируют в содержание дома больше, чем собственники «однушек».

Старый фонд против современных ЖК: в чем разница?

Минимальную планку тарифа для каждого региона ежегодно утверждает местный исполнительный орган (акимат). Однако итоговая цифра зависит от класса комфортности дома и амбиций самих жильцов:

Ветхий и типовой советский фонд: Здесь обходятся базовым пакетом (свет в подъезде, дворник, латание труб). Тарифы в таких домах обычно удерживаются в диапазоне 50–70 тенге за кв. метр.

Современные жилые комплексы: Запросы новостроек бизнес- и элит-класса гораздо выше. Жильцы голосуют за повышенный комфорт: круглосуточную охрану, системы видеонаблюдения, услуги профессионального клининга, ландшафтное озеленение и обслуживание интерактивных детских площадок. Из-за этого тариф легко перешагивает отметку в 200 тенге за кв. метр.

Жесткие рамки закона: платить обязаны все без исключения

Попытки отказаться от оплаты РСЖ на основании того, что «я не пользуюсь лифтом на первом этаже» или «в квартире никто не живет, она пустует», юридически несостоятельны. Содержание дома — это солидарная обязанность, закрепленная жилищным законодательством РК. Даже если объект пустует или сдается в аренду, общедомовые коммуникации все равно обслуживаются в штатном режиме, а значит, платить придется.

Важно знать: Все собранные деньги не уходят в «карман» председателю. Они аккумулируются на отдельном текущем банковском счете конкретного дома. Никакие сторонние организации не имеют права тратить эти средства на чужие нужды.

Финансовый аудит: как поймать ОСИ на скрытых тратах

Каждый владелец квадратного метра имеет законное право знать, куда ушел каждый тиын. Правление ОСИ или руководство КСК обязаны предоставлять прозрачную отчетность в строго установленные сроки:

Ежемесячный отчет — формируется и публикуется (либо предоставляется по запросу) до 20-го числа следующего месяца.

Годовой отчет — детальный срез работы за прошедший год должен быть готов строго до 1 апреля.

Что должно быть отражено в документах:

Точная сумма собранных за период средств.

Детализированные статьи расходов с подтверждающими актами выполненных работ.

Списки злостных неплательщиков и общая сумма задолженности по дому.

Если администрация дома игнорирует запросы, отказывается показывать документы или скрывает бухгалтерию, жильцам следует направить официальную жалобу в городскую Жилищную инспекцию. Быстрее и эффективнее всего сделать это через государственную цифровую платформу e-Otinish.

Финансовые ловушки: долги и скрытый второй платеж

Юристы настоятельно рекомендуют не копить долги по РСЖ. При продаже квартиры скрытый долг не спишется автоматически и не перейдет на нового покупателя — сделка может просто заблокироваться. Более того, при длительной просрочке управляющая компания имеет право начислить пеню и взыскать всю сумму в судебном порядке через частных судебных исполнителей (ЧСИ), что заблокирует банковские карты должника.

Помните про капремонт

Помимо строки за текущее содержание, в Казахстане действует обязательный накопительный взнос на будущий капитальный ремонт дома. Это второй, изолированный счет. По закону его размер составляет 0.005 МРП за один квадратный метр.