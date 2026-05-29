«Это подстава!»: как «трезвый водитель» лишил казахстанца прав на 8 лет (видео)

В Павлодаре банальная парковка у дома обернулась для владельца кроссовера Chery Tiggo 7 суровым судебным приговором. Мужчина, предусмотрительно вызвавший службу «трезвый водитель», в итоге остался без прав на 8 лет и отправился под административный арест на 15 суток из-за роковых нескольких метров, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube

Ловушка на парковке: почему наемный шофер отказался выполнять работу?

Резонансный инцидент, активно обсуждаемый в казахстанском сегменте социальных сетей, произошел на днях в Павлодаре. Известно, что владелец китайского кроссовера Chery Tiggo 7 отдыхал в заведении и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поступил благоразумно — сел на пассажирское сиденье, доверив руль профессионалу из службы «трезвый водитель».

Однако бездорожье или сложные условия парковки во дворе дома перечеркнули все меры предосторожности. Доставив клиента до пункта назначения, наемный водитель наотрез отказался загонять кроссовер в узкий парковочный карман. Свой отказ шофер аргументировал банальным страхом: он побоялся зацепить чужие машины или повредить дорогой автомобиль клиента.

Оказавшись в безвыходной ситуации, нетрезвый хозяин Chery совершил главную ошибку — пересел за руль, чтобы самостоятельно завершить маневр.

Теория заговора в соцсетях и официальный ответ полиции

Как только подвыпивший мужчина попытался припарковать кроссовер, к нему мгновенно подлетел экипаж патрульной полиции. Видеозапись задержания быстро разлетелась по локальным пабликам, вызвав шквал негодования. Многие комментаторы в Сети усмотрели в действиях наемного шофера и стражей порядка четко спланированный сговор с целью «подставить» клиента.

Чтобы прояснить ситуацию, представители Департамента полиции Павлодарской области дали официальный комментарий журналистам. По данным ведомства, инцидент имел место еще 18 мая. Стражи порядка категорически опровергли версию о «наводке».

Из заявления пресс-службы ДП: «Распространяемый в социальных сетях видеоролик смонтирован таким образом, будто патрульный экипаж караулил водителя и появился в ту же секунду, как он сел за руль. В реальности всё было иначе. Внимание патрульных привлек кроссовер, который подозрительно долго и неуверенно пытался припарковаться во дворе. Экипаж некоторое время наблюдал за траекторией движения автомобиля».

Фатальный отказ от экспертизы: что усугубило положение павлодарца?

Даже если факт управления машиной в нетрезвом виде на протяжении пары метров казался автовладельцу незначительным нарушением, его дальнейшие действия полностью лишили защиту юридических аргументов. В ходе задержания павлодарец наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование на уровень алкоголя в крови.

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, нежелание «дуть в трубочку» или ехать к наркологу автоматически приравнивается к признанию вины и влечет за собой самое суровое наказание.

Итог этой парковки оказался максимально жестким: суд назначил мужчине 15 суток административного ареста, а также лишил его права садиться за руль любых транспортных средств на ближайшие 8 лет. Данный инцидент стал очередным напоминанием для всех водителей: закон не делает исключений для «коротких дистанций» во дворе, а передача руля пьяному владельцу, даже для парковки, всегда заканчивается одинаково.