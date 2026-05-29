Токсичный гринбэк: как страны ЕАЭС незаметно для мировых рынков выставили доллар за дверь

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) почти полностью отказались от использования иностранных валют во взаимной торговле, обезопасив свои экономики от внешних рисков, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Почти все торговые и финансовые операции между государствами-участниками Евразийского экономического союза теперь осуществляются исключительно в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Финансовый щит от глобальных кризисов

По словам российского лидера, перевод торговых операций на внутренние валюты союза стал стратегически важным шагом. Это позволило создать надежный барьер против турбулентности на мировых финансовых рынках.

«Таким образом взаимные экспортные и импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», — подчеркнул Владимир Путин.

Эксперты отмечают, что отказ от доллара и евро в рамках интеграционного объединения не просто укрепляет суверенитет стран-участниц, но и снижает транзакционные издержки для бизнеса, делая торговлю внутри союза более предсказуемой и стабильной.

Единые правила игры: гармонизация таможни

Помимо финансовых вопросов, лидеры стран ЕАЭС уделили особое внимание упрощению административных процедур. В частности, речь зашла о создании бесшовных торговых коридоров и устранении бюрократических барьеров на границах.

Владимир Путин сообщил, что на данный момент активно предпринимаются меры по дальнейшей гармонизации таможенного законодательства «пятерки». Глава РФ анонсировал, что очередные важные решения в этой сфере будут согласованы и приняты в ближайшее время, что позволит ускорить грузооборот между странами.

Справка: Что такое Высший Евразийский экономический совет?

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) — это ключевой наднациональный орган и высший руководящий институт ЕАЭС. Именно здесь на уровне глав государств принимаются стратегические решения, определяющие вектор интеграции и экономического развития региона.

В состав совета входят:

Президент России Владимир Путин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Текущие решения ВЕЭС нацелены на создание единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также на формирование скоординированной экономической политики в условиях меняющегося миропорядка.