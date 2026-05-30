29.05.2026, 19:06

«Договориться» больше не получится: в Казахстане устроили жесткую чистку станций техосмотра

С весны 2026 года в Казахстане кардинально изменились правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта полностью исключили возможность «покупки» диагностических карт, а массовое закрытие недобросовестных станций уже спровоцировало рост цен на услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: alterainvest.ru

Реформа Минтранса: эпоха «серых» диагностических карт официально завершена

В Казахстане вступил в силу масштабный приказ министра транспорта (действует с 29 марта 2026 года), который в корне меняет процедуру обязательного технического осмотра (ТО). Главное новшество реформы — тотальная автоматизация. Теперь получить заветный документ без фактического заезда транспортного средства в бокс технического контроля физически невозможно.

За легитимностью процесса в режиме реального времени следит Единая информационная система (ЕИС), усиленная алгоритмами искусственного интеллекта. Нововведение призвано очистить рынок от мошеннических схем и снизить аварийность на дорогах страны из-за неисправного транспорта.

Кому в 2026 году нужно проходить техосмотр впервые, а кто освобожден

Правила четко разграничивают транспортные средства по возрасту, типу и целевому назначению.

Кто полностью освобожден от ТО

Критерии освобождения от обязательного визита на станцию технического контроля выглядят следующим образом:

  • Личные легковые авто (категория М1): если возраст вашей машины не превышает 7 лет (включительно) и она используется исключительно в личных целях (не в такси и не в коммерции), проходить техосмотр не нужно.

  • Новый коммерческий транспорт: грузовые автомобили, автобусы и прицепы освобождаются от проверок ровно на один год с момента их первичной регистрации в Республике Казахстан.

Кому и как часто необходимо проходить техосмотр

Если ваш автомобиль не попадает под критерии «моложе 7 лет», для него устанавливается строгий график проверок:

Тип транспортного средства Периодичность прохождения ТО
Легковые авто старше 7 лет 1 раз в год (проходят впервые по достижении 7-летнего возраста)
Автомобили старше 4 лет при смене учета Требуется диагностическая карта при перерегистрации
Автобусы и официальные такси 2 раза в год (каждые 6 месяцев)
Грузовики массой более 3,5 тонны 4 раза в год (каждые 3 месяца)
Специализированная техника Регулярно, согласно регламенту по назначению

Три тектонических сдвига в правилах: как ЕИС контролирует станции

Реформа 2026 года ввела три жестких механизма, которые мгновенно перестроили работу всех операторов ТО в стране.

1. Автоматический бан для фиктивных данных

Единая информационная система (ЕИС) проводит сквозную мгновенную проверку всех данных об автомобиле. Если система фиксирует нестыковки, алгоритм автоматически блокирует выдачу диагностической карты. Человеческий фактор исключен: оператор станции никак не может повлиять на решение ИИ или обойти блокировку.

2. Мгновенный отзыв лицензий у нарушителей

Система ЕИС получила полномочия автоматически закрывать доступ станциям-нарушителям. Поводы для моментального отключения от базы:

  • Непередача или задержка данных в систему в реальном времени.

  • Несвоевременное уведомление о смене адреса (на это дается ровно 10 рабочих дней).

  • Отсутствие в открытом доступе утвержденного графика работы.

  • Любые системные нарушения при оформлении карт.

Станция блокируется до полного исправления всех недочетов.

3. Разрешительный порядок вместо уведомительного

Период, когда для открытия станции достаточно было отправить формальное уведомление в инспекцию, прошел. Теперь действует строгий разрешительный порядок. Инспектор лично выезжает на объект, проводит визуальный осмотр оборудования, осуществляет глубокую документальную проверку и только после этого одобряет подключение к ЕИС.

Статистика реформы: Результаты жестких мер нагляднее всего видны на примере крупнейшего мегаполиса страны. До внедрения новых правил в Алматы официально числилось 172 станции техосмотра. После перехода на разрешительный контроль и автоматические проверки их количество сократилось до 56 (падение почти в 3 раза). Из оставшихся станций в штатном режиме без нареканий работают около 70%.

Актуальная стоимость техосмотра в регионах РК и штрафы

Из-за резкого сокращения числа авторизованных станций и роста издержек на содержание ИИ-оборудования, стоимость прохождения ТО в 2026 году поползла вверх. Наблюдается сильный региональный дисбаланс.

  • Астана: Самые высокие цены. За легковой автомобиль придется отдать до 10 000 тенге, за внедорожник или кроссовер — до 12 000 тенге.

  • Алматы: Проверка легкового авто обойдется в 6 000–8 000 тенге, крупного внедорожника — около 10 000 тенге.

  • Регионы: Цены заметно лояльнее. В Павлодаре ценник за «легковушку» варьируется от 3 000 до 5 000 тенге. В Уральске и Усть-Каменогорске можно уложиться в сумму от 2 500 тенге.

Важно: Эксперты автомобильного рынка прогнозируют дальнейшее удорожание процедуры из-за снижения конкуренции среди операторов.

Штрафные санкции за езду без ТО

Попытка сэкономить на техосмотре в 2026 году обойдется дорого. Согласно Административному кодексу РК:

  • Первичное нарушение: штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге на 2026 год).

  • Повторное нарушение в течение года: штраф возрастает до 20 МРП.

Как быстро проверить статус техосмотра онлайн: 3 простых способа

Казахстанским водителям доступно три удобных и бесплатных инструмента для проверки легитимности и срока действия диагностической карты.

  1. Через официальный портал ЕИСТО: Зайдите на сайт системы проверки ТО, введите государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ), номер свидетельства о регистрации ТС (техпаспорта) и подтвердите запрос вводом капчи.

  2. В приложении eGov Mobile: Авторизуйтесь в приложении, перейдите во вкладку «Цифровые документы». Данные об актуальном техосмотре подтягиваются автоматически и снабжены официальным QR-кодом для проверки полицией.

  3. Через обычное SMS: Способ для тех, у кого нет доступа к интернету. Отправьте бесплатное SMS-сообщение на короткий номер 414 с текстом: Техосмотр [пробел] ГОСНОМЕР (например: Техосмотр 001AAA01). Ответное сообщение придет в течение минуты.

