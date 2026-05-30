«Договориться» больше не получится: в Казахстане устроили жесткую чистку станций техосмотра

С весны 2026 года в Казахстане кардинально изменились правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта полностью исключили возможность «покупки» диагностических карт, а массовое закрытие недобросовестных станций уже спровоцировало рост цен на услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Реформа Минтранса: эпоха «серых» диагностических карт официально завершена

В Казахстане вступил в силу масштабный приказ министра транспорта (действует с 29 марта 2026 года), который в корне меняет процедуру обязательного технического осмотра (ТО). Главное новшество реформы — тотальная автоматизация. Теперь получить заветный документ без фактического заезда транспортного средства в бокс технического контроля физически невозможно.

За легитимностью процесса в режиме реального времени следит Единая информационная система (ЕИС), усиленная алгоритмами искусственного интеллекта. Нововведение призвано очистить рынок от мошеннических схем и снизить аварийность на дорогах страны из-за неисправного транспорта.

Кому в 2026 году нужно проходить техосмотр впервые, а кто освобожден

Правила четко разграничивают транспортные средства по возрасту, типу и целевому назначению.

Кто полностью освобожден от ТО

Критерии освобождения от обязательного визита на станцию технического контроля выглядят следующим образом:

Личные легковые авто (категория М1): если возраст вашей машины не превышает 7 лет (включительно) и она используется исключительно в личных целях (не в такси и не в коммерции), проходить техосмотр не нужно.

Новый коммерческий транспорт: грузовые автомобили, автобусы и прицепы освобождаются от проверок ровно на один год с момента их первичной регистрации в Республике Казахстан.

Кому и как часто необходимо проходить техосмотр

Если ваш автомобиль не попадает под критерии «моложе 7 лет», для него устанавливается строгий график проверок:

Тип транспортного средства Периодичность прохождения ТО Легковые авто старше 7 лет 1 раз в год (проходят впервые по достижении 7-летнего возраста) Автомобили старше 4 лет при смене учета Требуется диагностическая карта при перерегистрации Автобусы и официальные такси 2 раза в год (каждые 6 месяцев) Грузовики массой более 3,5 тонны 4 раза в год (каждые 3 месяца) Специализированная техника Регулярно, согласно регламенту по назначению

Три тектонических сдвига в правилах: как ЕИС контролирует станции

Реформа 2026 года ввела три жестких механизма, которые мгновенно перестроили работу всех операторов ТО в стране.

1. Автоматический бан для фиктивных данных

Единая информационная система (ЕИС) проводит сквозную мгновенную проверку всех данных об автомобиле. Если система фиксирует нестыковки, алгоритм автоматически блокирует выдачу диагностической карты. Человеческий фактор исключен: оператор станции никак не может повлиять на решение ИИ или обойти блокировку.

2. Мгновенный отзыв лицензий у нарушителей

Система ЕИС получила полномочия автоматически закрывать доступ станциям-нарушителям. Поводы для моментального отключения от базы:

Непередача или задержка данных в систему в реальном времени.

Несвоевременное уведомление о смене адреса (на это дается ровно 10 рабочих дней).

Отсутствие в открытом доступе утвержденного графика работы.

Любые системные нарушения при оформлении карт.

Станция блокируется до полного исправления всех недочетов.

3. Разрешительный порядок вместо уведомительного

Период, когда для открытия станции достаточно было отправить формальное уведомление в инспекцию, прошел. Теперь действует строгий разрешительный порядок. Инспектор лично выезжает на объект, проводит визуальный осмотр оборудования, осуществляет глубокую документальную проверку и только после этого одобряет подключение к ЕИС.

Статистика реформы: Результаты жестких мер нагляднее всего видны на примере крупнейшего мегаполиса страны. До внедрения новых правил в Алматы официально числилось 172 станции техосмотра. После перехода на разрешительный контроль и автоматические проверки их количество сократилось до 56 (падение почти в 3 раза). Из оставшихся станций в штатном режиме без нареканий работают около 70%.

Актуальная стоимость техосмотра в регионах РК и штрафы

Из-за резкого сокращения числа авторизованных станций и роста издержек на содержание ИИ-оборудования, стоимость прохождения ТО в 2026 году поползла вверх. Наблюдается сильный региональный дисбаланс.

Астана: Самые высокие цены. За легковой автомобиль придется отдать до 10 000 тенге, за внедорожник или кроссовер — до 12 000 тенге.

Алматы: Проверка легкового авто обойдется в 6 000–8 000 тенге, крупного внедорожника — около 10 000 тенге.

Регионы: Цены заметно лояльнее. В Павлодаре ценник за «легковушку» варьируется от 3 000 до 5 000 тенге. В Уральске и Усть-Каменогорске можно уложиться в сумму от 2 500 тенге.

Важно: Эксперты автомобильного рынка прогнозируют дальнейшее удорожание процедуры из-за снижения конкуренции среди операторов.

Штрафные санкции за езду без ТО

Попытка сэкономить на техосмотре в 2026 году обойдется дорого. Согласно Административному кодексу РК:

Первичное нарушение: штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге на 2026 год).

Повторное нарушение в течение года: штраф возрастает до 20 МРП.

Как быстро проверить статус техосмотра онлайн: 3 простых способа

Казахстанским водителям доступно три удобных и бесплатных инструмента для проверки легитимности и срока действия диагностической карты.