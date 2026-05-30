Больше не периферия: почему аналитики Bloomberg советуют миру поучиться у Казахстана

Казахстан успешно трансформирует глобальные геополитические и экономические вызовы в стратегические преимущества, превращаясь в главный технологический и логистический хаб Евразии. К такому выводу пришли аналитики американского издания Bloomberg , сообщает Lada.kz.

Из степного городка в центр евразийской интеграции

Главным символом масштабных внутренних преобразований в республике Bloomberg называет ее столицу — Астану. Журналисты напоминают, что всего четверть века назад этот город был небольшим провинциальным центром в самом сердце казахстанской степи.

Сегодня Астана — это ультрасовременный мегаполис с футуристической архитектурой, который стал не просто административным центром страны, но и точкой сборки амбициозных международных инфраструктурных и технологических инициатив. Развитие столицы наглядно отражает темпы, с которыми меняется и все государство, уходя от имиджа исключительно сырьевого игрока.

Средний коридор: новая логистическая реальность

В условиях тотальной перестройки глобальных цепочек поставок и международной турбулентности географическое положение Казахстана превратилось в его мощнейший геоэкономический козырь. Страна уверенно взяла на себя роль ключевого связующего звена между крупнейшими рынками планеты.

Особое внимание в аналитическом материале уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), более известного как Средний коридор. На фоне кризиса традиционных путей сообщения этот маршрут стал безальтернативной артерией для транзита грузов между Китаем и странами Европейского союза. Инвестиции в транспортную инфраструктуру позволили Казахстану замкнуть на себе важнейшие евразийские потоки.

Цифровой прорыв и амбиции в сфере ИИ

Помимо логистики, Bloomberg выделяет стремительную цифровую трансформацию республики. На сегодняшний день Казахстан признан безоговорочным лидером в сфере цифровизации среди стран Центральной Азии. Эксперты отмечают:

Электронное правительство (e-gov): Высочайший уровень интеграции госуслуг в цифровой формат, упрощающий взаимодействие граждан, бизнеса и государства.

Искусственный интеллект: Внедрение и развитие ИИ-технологий возведено в ранг ключевых государственных приоритетов. Страна активно готовит профильные кадры для новой технологической эпохи.

Инновационная экосистема: Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и масштабное строительство современных дата-центров создают благоприятную почву для зарубежных технологических гигантов.

Важный фактор: Инвесторов привлекает не только инфраструктура, но и демографический профиль Казахстана. Почти половина населения страны — это люди моложе 30 лет. Этот молодой, образованный и технологически грамотный человеческий капитал формирует фундамент для развития инновационного предпринимательства.

Финансы и недра: что ищет глобальный бизнес?

Казахстан системно диверсифицирует экономику, предлагая международным игрокам новые точки входа. Среди них Bloomberg выделяет:

МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»): Площадка с уникальным для региона правовым режимом на основе английского права, обеспечивающая защиту инвестиций. Критические минералы: Проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов, которые критически необходимы для мировой «зеленой» энергетики и микроэлектроники.

Итог: Новая архитектура Евразии

Главный вывод американского издания однозначен: мировое бизнес-сообщество больше не воспринимает Казахстан как периферийный или исключительно ресурсный рынок. Республика успешно ломает старые стереотипы. Сегодня это самостоятельный, предсказуемый и динамично развивающийся центр экономического роста, который напрямую участвует в формировании новой экономической архитектуры всего Евразийского континента.