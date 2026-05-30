Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.05.2026, 20:05

Больше не периферия: почему аналитики Bloomberg советуют миру поучиться у Казахстана

Новости Казахстана

Казахстан успешно трансформирует глобальные геополитические и экономические вызовы в стратегические преимущества, превращаясь в главный технологический и логистический хаб Евразии. К такому выводу пришли аналитики американского издания Bloomberg, сообщает Lada.kz. 

Фото: ztb.kz
Фото: ztb.kz

Из степного городка в центр евразийской интеграции

Главным символом масштабных внутренних преобразований в республике Bloomberg называет ее столицу — Астану. Журналисты напоминают, что всего четверть века назад этот город был небольшим провинциальным центром в самом сердце казахстанской степи.

Сегодня Астана — это ультрасовременный мегаполис с футуристической архитектурой, который стал не просто административным центром страны, но и точкой сборки амбициозных международных инфраструктурных и технологических инициатив. Развитие столицы наглядно отражает темпы, с которыми меняется и все государство, уходя от имиджа исключительно сырьевого игрока.

Средний коридор: новая логистическая реальность

В условиях тотальной перестройки глобальных цепочек поставок и международной турбулентности географическое положение Казахстана превратилось в его мощнейший геоэкономический козырь. Страна уверенно взяла на себя роль ключевого связующего звена между крупнейшими рынками планеты.

Особое внимание в аналитическом материале уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), более известного как Средний коридор. На фоне кризиса традиционных путей сообщения этот маршрут стал безальтернативной артерией для транзита грузов между Китаем и странами Европейского союза. Инвестиции в транспортную инфраструктуру позволили Казахстану замкнуть на себе важнейшие евразийские потоки.

Цифровой прорыв и амбиции в сфере ИИ

Помимо логистики, Bloomberg выделяет стремительную цифровую трансформацию республики. На сегодняшний день Казахстан признан безоговорочным лидером в сфере цифровизации среди стран Центральной Азии. Эксперты отмечают:

  • Электронное правительство (e-gov): Высочайший уровень интеграции госуслуг в цифровой формат, упрощающий взаимодействие граждан, бизнеса и государства.

  • Искусственный интеллект: Внедрение и развитие ИИ-технологий возведено в ранг ключевых государственных приоритетов. Страна активно готовит профильные кадры для новой технологической эпохи.

  • Инновационная экосистема: Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и масштабное строительство современных дата-центров создают благоприятную почву для зарубежных технологических гигантов.

Важный фактор: Инвесторов привлекает не только инфраструктура, но и демографический профиль Казахстана. Почти половина населения страны — это люди моложе 30 лет. Этот молодой, образованный и технологически грамотный человеческий капитал формирует фундамент для развития инновационного предпринимательства.

Финансы и недра: что ищет глобальный бизнес?

Казахстан системно диверсифицирует экономику, предлагая международным игрокам новые точки входа. Среди них Bloomberg выделяет:

  1. МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»): Площадка с уникальным для региона правовым режимом на основе английского права, обеспечивающая защиту инвестиций.

  2. Критические минералы: Проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов, которые критически необходимы для мировой «зеленой» энергетики и микроэлектроники.

Итог: Новая архитектура Евразии

Главный вывод американского издания однозначен: мировое бизнес-сообщество больше не воспринимает Казахстан как периферийный или исключительно ресурсный рынок. Республика успешно ломает старые стереотипы. Сегодня это самостоятельный, предсказуемый и динамично развивающийся центр экономического роста, который напрямую участвует в формировании новой экономической архитектуры всего Евразийского континента.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь