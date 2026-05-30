Тост за прибыль: почему Казахстан продолжает платить высокую цену за алкоголь

В Казахстане алкоголь давно стал частью повседневной жизни. Им отмечают свадьбы и рождения детей, снимают стресс после работы и проводят деловые встречи. Для многих бутылка на праздничном столе кажется такой же обязательной частью традиции, как бешбармак или баурсаки. Но за этой привычной картиной скрывается другая реальность. Алкоголь остается одним из факторов, который влияет на здоровье нации, семейное благополучие, уровень преступности. При этом рынок спиртного ежегодно приносит миллиарды тенге производителям, продавцам и государству в виде налогов.

Получается парадоксальная ситуация: страна тратит огромные ресурсы на борьбу с последствиями пьянства, а алкогольная индустрия продолжает расти и зарабатывать.

Когда проблема начинается дома

Статистика разводов в Казахстане показывает тревожную тенденцию. Если в 2023 году в стране зарегистрировали 120,8 тысячи браков и 40,2 тысячи разводов, то уже в 2025 году количество браков сократилось до 115,9 тысячи, а число разводов выросло до 45,7 тысячи.

За каждой такой цифрой стоит чья-то семейная история. И хотя распад семьи редко имеет одну причину, специалисты регулярно называют среди основных факторов бытовое насилие, алкоголизм, наркоманию и лудоманию.

Особенность алкоголя в том, что он часто становится связующим звеном между всеми этими проблемами.

Человек теряет контроль над эмоциями, становится раздражительным, начинает проявлять агрессию, перестает выполнять обязанности перед семьей, появляются финансовые проблемы. Постепенно разрушается не только брак, но и отношения между родителями и детьми.

Именно поэтому алкоголизм давно перестал быть исключительно личной проблемой конкретного человека. Его последствия затрагивают всю семью.

Рюмка, после которой начинается преступление

Еще нагляднее влияние алкоголя видно в криминальной статистике.

По данным правоохранительных органов, значительная часть тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Речь идет не только о драках или хулиганстве. В полицейских сводках регулярно фигурируют убийства, изнасилования, тяжкие телесные повреждения и случаи домашнего насилия.

До 77,5% уголовных дел и около 40% административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений связаны с употреблением спиртного.

Алкоголь не создает агрессию из ничего. Но он убирает внутренние ограничения, которые обычно удерживают человека от насилия.

Поэтому в историях, которые потрясают всю страну, спиртное нередко становится общей деталью.

В материалах дела бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева упоминалось, что трагедии предшествовало употребление большого количества алкоголя. В деле об убийстве подростка Шерзата Полата тоже фигурировало алкогольное опьянение участников конфликта.

Подобные истории регулярно становятся громкими заголовками. Однако тысячи менее заметных случаев ежедневно происходят за закрытыми дверями квартир и домов, не попадая в новостные ленты.

Алкоголь убивает не только на кухне

Еще одна сфера, где последствия пьянства становятся смертельными, - это дороги.

Каждый год в Казахстане фиксируются десятки аварий с участием нетрезвых водителей. Многие из них заканчиваются гибелью людей.

Одна из самых резонансных трагедий произошла в Алматы 21 марта этого года. Автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. Погибли три человека. Позже полиция установила, что водитель – Александр Пак – находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подобные случаи повторяются снова и снова. Несмотря на жесткое наказание за вождение в нетрезвом виде, алкоголь за рулем остается одной из самых опасных форм безответственности.

Но дороги - далеко не единственное место, где люди становятся жертвами чужого опьянения.

Авиакомпании регулярно сообщают о дебошах на борту самолетов. Медики сталкиваются с тяжелыми травмами, полученными во время пьяных конфликтов. Полицейские выезжают на бытовые драки, которые начинались как обычное застолье.

Во многих таких историях все начинается одинаково - с нескольких кружек пива «для настроения».

Кто контролирует рынок алкоголя?

Рыночный ландшафт четко разделен на две экосистемы: массовый локальный продукт (пиво, водка) и преимущественно импортный продукт (вино, крепкий дистиллированный алкоголь).

Внутреннее производство Казахстана практически полностью покрывает спрос населения в определенных категориях алкоголя. В частности, отечественные предприятия обеспечивают свыше 90% потребностей рынка в водке и ликеро-водочных изделиях, а также более 85% объемов потребляемого пива. В общей структуре рынка в натуральном выражении пиво удерживает лидирующие позиции с долей около 83-85%, в то время как на водку приходится порядка 10-12%. Противоположная ситуация наблюдается в премиальных категориях, где ключевую роль играют зарубежные поставки. Крепкий дистиллированный алкоголь, такой как виски, ром и джин, импортируется в страну почти на 100%. Иностранные производители из Грузии, Италии и Молдовы также удерживают от 60% до 70% сегмента тихих и игристых вин. В общем объеме рынка доля винной продукции составляет всего 2-3%, а на долю коньяка, виски и премиальных спиртов приходится около 1-2%.

Основным каналом сбыта спиртного в республике остаются розничные сети и небольшие магазины у дома, через которые суммарно реализуется до 75% всей продукции. Еще около 15% продаж обеспечивают специализированные алкомаркеты. На заведения общественного питания и отели приходится не более 10% от натурального объема сбыта, однако этот сектор генерирует до 25% денежной выручки от реализации импортного алкоголя премиум-класса.

Алкоголь приносит миллиарды. Но не государству, а частным корпорациям, которые годами наживаются на слабостях и зависимостях граждан. Пока производители пива и водки бьют рекорды по выручке, страна теряет здоровье, семьи и будущее.

По данным статистики, самым популярным алкогольным напитком в стране остается пиво. Только за год его реализация превысила 755 миллионов литров. Для сравнения, водки и ликеро-водочных изделий было продано более 92 миллионов литров, вина - почти 49 миллионов литров, коньяка - свыше 22 миллионов литров.

Самые большие деньги сегодня сосредоточены на пивном рынке. Здесь уже много лет доминируют две международные компании - Efes Kazakhstan и Carlsberg Kazakhstan.

Efes Kazakhstan контролирует около 47% казахстанского рынка пива. Компания работает в стране с 1997 года и владеет тремя крупными пивоваренными заводами - двумя в Алматинской области и одним в Караганде. По данным самой компании, предприятия выпускают около 5150 литров пива в час. Владельцем выступает международная структура Efes Breweries International N.V., входящая в крупную турецкую группу Efes Beer Group, которая объединяет 34 компании в Турции, Восточной Европе и странах СНГ.

Не менее сильные позиции занимает Carlsberg Kazakhstan - дочерняя структура датской Carlsberg Group. Компания зарегистрирована в Алматы и принадлежит структурам международного холдинга. По размеру налоговых отчислений она даже опережает конкурента.

При этом отдельно стоит подчеркнуть, что точные данные о прибыли крупнейших алкогольных компаний Казахстана в открытом доступе отсутствуют. Однако о масштабе бизнеса можно судить по налоговым отчислениям. Так, Efes Kazakhstan в прошлом году перечислила в бюджет более 25 млрд тенге, а Carlsberg Kazakhstan - свыше 35 млрд тенге. Для сравнения, такие суммы сопоставимы с годовыми бюджетами некоторых районов страны.

Не менее интересная ситуация складывается на рынке крепкого алкоголя. Здесь также доминируют несколько ключевых игроков. Крупнейшим здесь является холдинг Global Beverages, созданный в 2020 году. В его состав входят Кокшетауские минеральные вод, Петропавловский водочный завод, актюбинский завод «Геом», спиртзавод «Кентавр», солодовый спиртзавод Alfa Organic в Степногорске и несколько других производств. По сути, речь идет о настоящей алкогольной империи, которая контролирует производство спирта, водки и другой алкогольной продукции сразу в нескольких регионах страны.

Только сам холдинг в разные годы перечислял в бюджет до двух миллиардов тенге налогов. Так, принадлежащая холдингу компания «Вымпел Group» в отдельные годы выплачивала почти семь миллиардов тенге налогов. В прошлом году сумма налоговых отчислений составила около 3,3 миллиарда тенге.

В западной части страны сильные позиции удерживает компания Maximus, базирующаяся в Актобе. Предприятие ведет свою историю с 1943 года, когда был основан Актюбинский ликеро-водочный завод. Проведенное техническое обновление мощностей дает возможность заводу поставлять крупные партии спиртного как казахстанским потребителям, так и зарубежным партнерам.

Южно-казахстанский регион в данном секторе представляют шымкентское ТОО Tau Product и спиртзавод Евразия Элит. Наличие собственной базы Евразия Элит позволяет партнерам самостоятельно изготавливать высококачественный спирт категорий Люкс и Альфа.

По оценкам отраслевых наблюдателей, современная алкогольная индустрия Казахстана вышла далеко за рамки обычного производства. Текущее устройство рынка связывают с интересами международных консорциумов, крупных предпринимателей, экс-чиновников высшего ранга и лиц, интегрированных в государственные структуры.

Можно ли победить алкоголизм запретами?

В последние годы власти неоднократно обсуждали новые ограничения.

В Казахстане уже действует запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года. Спиртное нельзя продавать ночью - с 23:00 до 08:00. Для торговли необходима лицензия.

Периодически звучат предложения еще сильнее ограничить доступ к алкоголю. Одной из последних инициатив стало предложение МВД запретить продажу спиртного в обычных продуктовых магазинах и торговых сетях, оставив такую возможность только специализированным точкам.

Однако подобные меры вызывают споры даже среди тех, кто признает алкоголизм серьезной общественной проблемой.

Политический обозреватель Газиз Абишев считает, что запреты не всегда приводят к снижению потребления спиртного.

«Проблема алкоголя таким образом никак не исчезнет», - отмечал эксперт, комментируя предложение МВД.

По его мнению, подобные меры могут привести к перераспределению доходов внутри рынка, но не решить саму проблему зависимости.

Абишев обращает внимание и на другой риск. Если алкоголь исчезнет из обычных магазинов, часть торговли может уйти в тень.

«Конечно, под давлением спроса и интересов выживания своего бизнеса владельцы магазинов будут торговать алкоголем "из-под полы"», - писал он.

Эксперт считает, что в такой ситуации появляются дополнительные коррупционные риски и стимулы для развития нелегальной торговли.

Он напомнил, что Казахстан уже проходил через масштабные ограничения. Например, в стране давно запрещена реклама алкоголя в средствах массовой информации. Однако это не привело к исчезновению проблемы алкоголизма.

Почему не работают даже «трезвые аулы»

В Казахстане существует еще один интересный феномен - «трезвые аулы».

Жители некоторых сел добровольно отказываются от продажи и употребления алкоголя на своей территории. По официальным данным, в таких населенных пунктах действительно снижается уровень преступности и бытовых конфликтов.

Однако специалисты предупреждают: локальные ограничения не всегда решают проблему полностью.

Практика показывает, что часть людей просто покупает алкоголь за пределами аула. В результате проблема не исчезает, а лишь меняет географию.

Именно поэтому эксперты все чаще говорят о необходимости комплексного подхода.

Речь идет не только о запретах, но и о профилактике, доступной психологической помощи, лечении зависимостей, образовательных программах и формировании культуры ответственного отношения к алкоголю.

Цена одной бутылки

На первый взгляд алкоголь кажется личным выбором взрослого человека.

Но когда таких выборов становятся миллионы, последствия ощущает вся страна.

Они отражаются в статистике разводов, преступлений, ДТП, хронических заболеваний и смертности.

Алкогольный рынок продолжает приносить миллиардные доходы производителям и стабильные налоговые поступления государству. Однако прибыль компаний показывает лишь одну сторону этой истории.

На другой стороне находятся разрушенные семьи, дети, выросшие в атмосфере насилия, переполненные наркологические диспансеры, смертельные аварии и люди, которые стали жертвами чужого опьянения.

Поэтому главный вопрос сегодня уже не в том, нужно ли полностью запрещать алкоголь.

Вопрос в другом: готово ли общество признать, что цена многих «безобидных» застолий оказывается намного выше, чем сумма в чеке магазина.

И пока государство в основном борется с последствиями, а не с причинами, алкогольная индустрия продолжает поднимать тосты за свой успех. Только платят за этот успех зачастую совсем другие люди.