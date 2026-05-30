Министр спорта взял под личный контроль ситуацию вокруг Михаила Шайдорова

В министерстве туризма и спорта Казахстана прокомментировали ситуацию с финансированием олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Саби Сабиров / пресс-служба НОК РК

В министерстве прокомментировали заявления спортсмена о прекращении выплат после его победы на Олимпийских играх. Там отметили, что заработная плата за январь и февраль 2026 года была выплачена в полном объеме в рамках ранее действовавшего контракта.

В ведомстве пояснили, что с марта 2026 года, в связи с началом нового олимпийского цикла, стороны приступили к обсуждению нового трудового соглашения. По информации министерства, документ предусматривает более выгодные условия финансирования.

Как уточнили в ведомстве, процесс подписания нового договора затянулся из-за необходимости согласования юридических аспектов и показателей эффективности, которые используются в системе спорта высших достижений.

Ербол Мырзабосынов взял ситуацию с олимпийским чемпионом на личный контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Михаил Шайдоров, ставший обладателем исторической золотой медали в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милан, заявил о прекращении выплат заработной платы ему и членам его тренерского штаба после олимпийского триумфа.

Кроме того, спортсмен в интервью на YouTube-канале Тимура Балымбетова сообщил, что с 1 февраля был лишен официального медицинского сопровождения и врачебного контроля.