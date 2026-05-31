«Моральный долг каждого»: Токаев обратился к казахстанцам в трагическую дату 31 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической памяти, защиты прав человека и укрепления единства общества., сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: ortcom.kz

Казахстан чтит память жертв репрессий и голода

31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода — памятная дата, посвященная миллионам людей, пострадавших от трагических событий первой половины XX века.

В своем обращении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежегодно в этот день страна отдает дань уважения всем, кто стал жертвой политических преследований и массовых репрессий.

По словам главы государства, сохранение памяти о тех трагических страницах истории является не только проявлением уважения к прошлому, но и важным нравственным долгом нынешних поколений.

«Каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти всем людям, которые стали жертвами политических репрессий в первой половине прошлого столетия. Наш моральный долг — помнить о них, быть верными принципам законности и ценностям справедливости», — говорится в обращении президента.

Защита прав и свобод остается государственным приоритетом

Токаев подчеркнул, что современный Казахстан последовательно работает над укреплением правовых институтов и созданием условий для надежной защиты прав и свобод граждан.

Глава государства отметил, что страна продолжает курс на развитие демократических принципов, совершенствование государственных механизмов и укрепление законности.

По его словам, приверженность справедливости и уважению прав человека остается одним из ключевых ориентиров дальнейшего развития государства.

Единство и стабильность названы основой будущих успехов

Президент также обратил внимание на необходимость сохранения общественного согласия и национального единства.

Он подчеркнул, что Казахстан сегодня известен на международной арене как государство, ориентированное на поступательное развитие и модернизацию различных сфер жизни.

Для достижения новых результатов, отметил Токаев, обществу важно сохранять сплоченность, стабильность и ответственность перед будущими поколениями.

«Казахстан стал известен всему миру как государство, устремленное к прогрессу во всех сферах общественной жизни. Для достижения более впечатляющих результатов мы все должны укреплять единство и стабильность в нашей стране. Уверен, нашу страну ожидает светлое будущее», — подчеркнул президент.

Когда был учрежден День памяти жертв политических репрессий и голода

День памяти жертв политических репрессий и голода ежегодно отмечается в Казахстане 31 мая.

Официальный статус памятной даты был установлен в 1997 году указом Нурсултан Назарбаев. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, церемонии возложения цветов, встречи с историками и общественными деятелями, а также акции, посвященные сохранению исторической памяти.