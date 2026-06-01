Казахстанец угнал у соседа Toyota Camry за 8,5 млн тенге крайне нестандартным способом (видео)

В Уральске полицейские раскрыли необычную кражу автомобиля. Местный житель похитил соседскую иномарку, не взламывая замки и не заводя двигатель — для этого он воспользовался услугами эвакуатора, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео

Внимательность подвела владельца автомобиля

Необычный случай произошел в Уральске, где 31-летний мужчина решил воспользоваться оплошностью своего соседа. Проходя мимо припаркованного автомобиля марки Toyota Camry, он заметил, что транспортное средство осталось незапертым.

Вместо того чтобы пытаться завести машину или вскрывать замок зажигания, злоумышленник выбрал более нестандартный способ похищения. Он вызвал эвакуатор и организовал транспортировку чужого автомобиля, не вызывая подозрений у окружающих.

Иномарку вывезли средь бела дня

По данным правоохранительных органов, похищение произошло фактически на глазах у прохожих. Благодаря использованию эвакуатора действия мужчины выглядели как обычная перевозка транспортного средства.

После погрузки Toyota Camry была вывезена с места стоянки. Стоимость автомобиля оценивается примерно в 8,5 миллиона тенге.

Полицейские быстро нашли машину

Далеко спрятать похищенную иномарку подозреваемому не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и обнаружили его в пригороде Уральска.

Кроме того, правоохранители оперативно вышли на след предполагаемого злоумышленника и задержали его.

Преступление попало на камеры наблюдения

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области, важную роль в раскрытии дела сыграли записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления.

По информации ведомства, действия подозреваемого были зафиксированы системой видеонаблюдения, что помогло установить обстоятельства происшествия и подтвердить его причастность к краже автомобиля.

В настоящее время по факту инцидента проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Все преступные действия мужчины детально попали в объектив камер видеонаблюдения Центра оперативного управления (ЦОУ)», — прокомментировали инцидент в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь