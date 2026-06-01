18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.06.2026, 09:21

Президент Казахстана сделал заявление ко Дню защиты детей

Новости Казахстана 0 1 086

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Международным днем защиты детей, подчеркнув, что обеспечение счастливого детства — это общенациональная задача государства, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Приоритет Справедливого Казахстана: о чем заявил президент

В своем официальном обращении в Instagram глава государства напомнил, что защита прав, здоровья и безопасности подрастающего поколения является не просто социальным вектором, а прямой конституционной обязанностью.

"Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей! Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития - общенациональная задача, конституционная обязанность. Опора счастливого детства - это дружные, сплоченные семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции. Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чем наглядно говорят достижения в учебе, спорте, творчестве наших детей. В рамках моей инициативы "Нацфонд – детям" каждый ребенок получает поддержку от государства. С этого года начался процесс реализации концепции "Дети Казахстана". Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана - Справедливого, Прогрессивного государства", - написал глава государства.

Токаев особо выделил роль семейных ценностей, назвав дружные и сплоченные семьи главным фундаментом для гармоничного развития юных граждан. Именно поэтому, по словам президента, всесторонняя поддержка института семьи теперь закреплена в качестве одной из важнейших норм обновленной Конституции Республики Казахстан.

Реальные шаги: «Нацфонд – детям» и новая концепция

Глава государства обратил внимание на то, что поддержка подрастающего поколения в стране подкреплена конкретными экономическими и стратегическими шагами.

  • Программа «Нацфонд – детям»: В рамках этой масштабной президентской инициативы каждый ребенок в Казахстане получает реальную финансовую поддержку от государства, формируя свои первые целевые сбережения за счет ресурсов страны.

  • Концепция «Дети Казахстана»: Президент объявил, что в текущем году в республике стартовал практический процесс реализации этой новой концепции. Она призвана комплексно улучшить инфраструктуру детской безопасности, образования и здравоохранения.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что благополучие юных соотечественников и впредь будет оставаться главным приоритетом внутренней политики властей, что соответствует ключевым принципам построения Справедливого и Прогрессивного государства.

Контекст: как в Казахстане защищают права детей

Напомним, Международный день защиты детей традиционно отмечается во всем мире 1 июня. В Казахстане этот праздник ежегодно сопровождается масштабными культурными, спортивными и благотворительными мероприятиями во всех регионах страны.

В последние годы в республике был принят ряд жестких законодательных мер, направленных на ужесточение ответственности за любые правонарушения против несовершеннолетних, а также внедрены цифровые инструменты для мониторинга благополучия казахстанских семей. Полноценный запуск концепции «Дети Казахстана» и выплата средств из Национального фонда стали ключевыми этапами этой долгосрочной стратегии.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь