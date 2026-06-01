Президент Казахстана сделал заявление ко Дню защиты детей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Международным днем защиты детей, подчеркнув, что обеспечение счастливого детства — это общенациональная задача государства, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Приоритет Справедливого Казахстана: о чем заявил президент

В своем официальном обращении в Instagram глава государства напомнил, что защита прав, здоровья и безопасности подрастающего поколения является не просто социальным вектором, а прямой конституционной обязанностью.

"Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей! Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития - общенациональная задача, конституционная обязанность. Опора счастливого детства - это дружные, сплоченные семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции. Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чем наглядно говорят достижения в учебе, спорте, творчестве наших детей. В рамках моей инициативы "Нацфонд – детям" каждый ребенок получает поддержку от государства. С этого года начался процесс реализации концепции "Дети Казахстана". Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана - Справедливого, Прогрессивного государства", - написал глава государства.

Токаев особо выделил роль семейных ценностей, назвав дружные и сплоченные семьи главным фундаментом для гармоничного развития юных граждан. Именно поэтому, по словам президента, всесторонняя поддержка института семьи теперь закреплена в качестве одной из важнейших норм обновленной Конституции Республики Казахстан.

Реальные шаги: «Нацфонд – детям» и новая концепция

Глава государства обратил внимание на то, что поддержка подрастающего поколения в стране подкреплена конкретными экономическими и стратегическими шагами.

Программа «Нацфонд – детям»: В рамках этой масштабной президентской инициативы каждый ребенок в Казахстане получает реальную финансовую поддержку от государства, формируя свои первые целевые сбережения за счет ресурсов страны.

Концепция «Дети Казахстана»: Президент объявил, что в текущем году в республике стартовал практический процесс реализации этой новой концепции. Она призвана комплексно улучшить инфраструктуру детской безопасности, образования и здравоохранения.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что благополучие юных соотечественников и впредь будет оставаться главным приоритетом внутренней политики властей, что соответствует ключевым принципам построения Справедливого и Прогрессивного государства.

Контекст: как в Казахстане защищают права детей

Напомним, Международный день защиты детей традиционно отмечается во всем мире 1 июня. В Казахстане этот праздник ежегодно сопровождается масштабными культурными, спортивными и благотворительными мероприятиями во всех регионах страны.

В последние годы в республике был принят ряд жестких законодательных мер, направленных на ужесточение ответственности за любые правонарушения против несовершеннолетних, а также внедрены цифровые инструменты для мониторинга благополучия казахстанских семей. Полноценный запуск концепции «Дети Казахстана» и выплата средств из Национального фонда стали ключевыми этапами этой долгосрочной стратегии.