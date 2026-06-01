Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Какие суммы денег могут переводить супруги друг другу в Казахстане: в КГД сделали официальное заявление

Вопрос мобильных переводов внутри семьи получил официальное разъяснение от фискальных органов. В Комитете государственных доходов (КГД) объяснили, вызывают ли подозрения крупные транзакции между мужем и женой и при каких условиях семейный бюджет может попасть «под прицел» налоговой службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz

Семейный бюджет вне подозрений: официальная позиция КГД

В условиях усиления контроля за мобильными переводами многие казахстанские семьи выразили обеспокоенность: не сочтут ли регулярную передачу денег на бытовые нужды признаком сокрытия доходов? Руководитель управления КГД МФ РК Дина Кусаинова развеяла эти опасения, заявив, что внутрисемейные финансовые потоки не являются объектом предпринимательского контроля.

Даже если один из супругов полностью доверяет свой доход другому, перечисляя всю зарплату на одну карту для оплаты ипотеки, счетов или обучения детей, такие действия признаются законными семейно-бытовыми транзакциями.

Три главных правила переводов между супругами

Представитель ведомства выделила ключевые аспекты, которые позволяют семьям совершать транзакции без оглядки на лимиты:

  1. Лимит суммы отсутствует. В налоговом законодательстве нет «верхнего порога» для внутрисемейных перечислений. Это может быть как 100 тысяч, так и 10 миллионов тенге — налоговые фильтры на такие суммы между близкими родственниками не настроены.

  2. Периодичность не ограничена. Регулярность платежей (например, строго раз в месяц в день зарплаты) не рассматривается как системное получение прибыли от бизнеса.

  3. Целевое назначение. Оплата кредитов, покупка продуктов, расходы на детский сад или общие накопления — все это относится к личным нуждам, которые не облагаются налогом и не требуют отчетности.

«В данном случае вы — одно физическое лицо, которое отправляет деньги своей супруге. Здесь вне зависимости от суммы ваша супруга гарантированно не попадает под критерии контроля», — подчеркнула Дина Кусаинова.

Кого на самом деле проверяет налоговая?

Чтобы избежать путаницы, в КГД напомнили о реальных критериях, по которым алгоритмы вычисляют потенциальных предпринимателей-уклонистов.

Главным индикатором для налоговой проверки является не сумма, а количество отправителей. Система мониторинга срабатывает только в том случае, если на счет физического лица поступают денежные средства от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных месяцев.

Сравнительная таблица: Риски мобильных переводов

Тип перевода Статус для налоговой Риск проверки
От мужа к жене (любая сумма) Личные нужды Нулевой
Подарки от родственников Личные транзакции Отсутствует
Переводы от 100+ разных лиц Подозрение на бизнес Высокий
Оплата услуг/товаров на личную карту Предпринимательство Подлежит декларированию

Итоги и рекомендации

Таким образом, текущая система администрирования доходов полностью исключает «бытовые» переводы из зоны риска. Супруги могут свободно распределять финансы внутри семьи, не опасаясь блокировок счетов или требований предоставить пояснения.

Однако эксперты напоминают: если ваша деятельность связана с торговлей или оказанием услуг, лучше использовать специализированные счета для бизнеса (индивидуального предпринимательства), чтобы личные переводы от близких не смешивались с коммерческой выручкой. Это обеспечит максимальную прозрачность перед законом и избавит от лишних вопросов в будущем.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь