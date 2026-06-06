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06.06.2026, 10:19

Экспорт подсолнечного масла из Казахстана вывел страну в число мировых лидеров

Новости Казахстана 0 1 479

Казахстан занял шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла по итогам 2025 года. Кроме того, страна укрепила позиции на ключевых зарубежных рынках, включая Китай и государства Центральной Азии. Об этом сообщили в компании «QazTrade», передаёт  Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Казахстан вошел в число крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, заняв 6-е место по итогам 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Центр развития торговой политики „QazTrade“» Айтмухаммед Алдажаров.

По его словам, страна также занимает вторую позицию на рынке Китая, укрепляя свои экспортные возможности в одном из крупнейших мировых направлений сбыта.

Отдельно отмечается высокая доля Казахстана на рынках Центральной Азии. Государство обеспечивает более 90% импорта растительных масел в Узбекистан и Таджикистан, фактически являясь основным поставщиком этой продукции в регионе.

Кроме того, Казахстан полностью покрывает потребности Центральной Азии в подсолнечном шроте и входит в тройку крупнейших поставщиков этой продукции в Европейский союз.

По данным «QazTrade», внешнеторговые показатели отрасли демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2025 года товарооборот масложировой продукции достиг 1,3 млрд долларов США, увеличившись на 62,7%. Экспорт вырос на 68%, а положительное торговое сальдо почти удвоилось и составило 522,8 млн долларов.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году. За первый квартал товарооборот отрасли составил 440,7 млн долларов, что на 44,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Экспорт увеличился на 62,2% и достиг 338,7 млн долларов.

Основной объем экспорта приходится на подсолнечное масло — его доля составляет 77,4% от всей экспортной выручки отрасли, или 707,6 млн долларов по итогам 2025 года.

Ключевыми рынками сбыта остаются Узбекистан, Китай и Таджикистан. Именно на эти страны приходится основная часть поставок казахстанской масложировой продукции.

Рост отрасли, как отмечают эксперты, связан с расширением посевных площадей, увеличением перерабатывающих мощностей и развитием смежных направлений, включая животноводство и пищевую промышленность.

Аналитики также считают, что дальнейшее развитие сектора позволит Казахстану укрепить позиции среди ведущих мировых поставщиков и приблизиться к целям по расширению экспортного потенциала агропромышленного комплекса.

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