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07.06.2026, 09:24

Строительство жилья в Казахстане продолжает дорожать: в каких регионах рост цен оказался самым заметным

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Стоимость строительства жилья в Казахстане продолжает расти. По итогам января-мая 2026 года цены в строительной отрасли увеличились на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным Бюро национальной статистики, за первые пять месяцев 2026 года стоимость строительства в стране выросла на 6,1 процента по сравнению с январем-маем 2025 года. Если сравнивать показатели с апрелем текущего года, рост составил 2,7 процента.

Наибольшее удорожание строительных работ за год было отмечено в ряде регионов страны. Так, в Павлодарской области цены выросли на 8 процентов. В Шымкенте показатель увеличился на 7,3 процента, в Астане – на 6,7 процента, в Алматы – на 6,3 процента.

Месячная динамика также показывает рост стоимости строительства во всех регионах Казахстана. Самое значительное увеличение цен зафиксировано в Астане, где показатель вырос на 3,3 процента. В Западно-Казахстанской области рост составил 3 процента. В Шымкенте и области Абай строительство подорожало на 2,9 процента, в Алматинской области – на 2,7 процента, а в Алматы – на 2,6 процента.

Существенное влияние на общий рост цен оказало подорожание строительно-монтажных работ. По итогам января-мая 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость СМР увеличилась на 6,2 процента. Самые высокие темпы роста зарегистрированы в Павлодарской области, Шымкенте, Астане и Алматы.

По сравнению с апрелем текущего года в мае стоимость строительно-монтажных работ выросла на 2,9 процента. Наиболее заметно это отразилось на рынках Астаны, а также Алматинской, Туркестанской и Акмолинской областей.

Продолжается рост цен и на строительные материалы. За январь-май 2026 года их стоимость по стране увеличилась на 0,5 процента. В Павлодарской области стройматериалы подорожали на 4 процента, в Шымкенте и Астане – на 2,2 процента.

За май текущего года цены на основные виды строительных материалов, включая щебень, песок, строительные смеси и лакокрасочную продукцию, выросли на 3,5 процента. Наиболее выраженное подорожание наблюдалось в Акмолинской и Алматинской областях, а также в области Абай.

Бюро национальной статистики также представило средние цены на отдельные виды строительных материалов по состоянию на май 2026 года.

Так, кубический метр природного песка в среднем по Казахстану стоил 8 385 тенге. Щебень марки М1000 реализовывался по средней цене 6 539 тенге. Стоимость готовой бетонной смеси для укладки марки типа М300 класса В22,5 составляла в среднем 13 542 тенге за тонну.

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