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19.06.2026, 07:50

Казахстан утвердил квоты на героин, кокаин и амфетамин: зачем государству легальные наркотики?

Новости Казахстана 0 1 328

Правительство Казахстана официально утвердило жесткие государственные лимиты на оборот наркотических, психотропных средств и прекурсоров на 2026 год, существенно расширив контролируемые списки, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Официальный учет: зачем государству легальные наркотики?

Кабинет министров Республики Казахстан подписал новое постановление, которое детально регламентирует объемы и потребность страны в специфических и опасных веществах на следующий год. Документ, вступивший в силу с 15 июня, определяет строгие рамки для юридических лиц.

Важно понимать, что речь идет исключительно о легальном и строго контролируемом секторе. Государственные квоты выделяются для четырех ключевых направлений:

  • Медицина: производство анальгетиков, анестезии и препаратов для тяжелобольных.

  • Наука: проведение лабораторных исследований и разработка новых лекарств.

  • Образование: использование в учебных процессах (например, на химических и медицинских кафедрах).

  • Промышленность: производственные нужды, где требуются определенные химикаты.

Расширение черных списков: какие вещества попали под усиленный контроль

Главная особенность новых квот — значительное расширение перечня контролируемых позиций. Государство берет под надзор новые формулы, чтобы не допустить их утечки на черный рынок.

  • Наркотические средства (список вырос с 24 до 30 позиций): Под жесткий учет попали как тяжелые наркотики (героин, кокаин, метадон), так и широко используемые в медицине кодеин, морфин и барбитал.

  • Психотропные вещества (масштабное расширение с 51 до 87 наименований): В обновленный реестр включены амфетамин, а также сильные транквилизаторы, седативные и противосудорожные препараты — бупренорфин, диазепам, клоназепам, оксазепам, нозепам и фенобарбитал.

Под прицелом прекурсоры: под запрет попал популярный растворитель

Помимо самих наркотиков, правительство обновило перечень прекурсоров — химических веществ и растворителей, которые используются для синтезирования запрещенных препаратов.

Сейчас в этом списке числится 14 позиций, среди которых ангидрид уксусной кислоты, ацетон, соляная и серная кислоты, толуол и эфедрин. Главным нововведением стало включение в этот перечень тетрагидрофурана — популярного в промышленности растворителя, который в последнее время стал активно использоваться наркосиндикатами для производства дизайнерских наркотиков и «солей». Теперь его оборот в Казахстане также будет подвергаться тотальной проверке.

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