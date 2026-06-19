Отпуск без содержания в Казахстане: сколько дней можно взять и когда шеф не имеет права сказать «нет»

Брать отпуск за свой счет в Казахстане можно хоть каждый месяц, но в большинстве случаев придется договариваться с руководством. Однако есть жесткие исключения: рассказываем, когда закон обязывает работодателя отпустить вас безоговорочно, кому положен месяц отдыха и что происходит с больничными, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube

Правовое поле: что такое социальный отпуск

В трудовом законодательстве РК понятие «отпуск за свой счет» официально именуется отпуском без сохранения заработной платы. Согласно Трудовому кодексу (ТК РК), это временное освобождение сотрудника от его прямых обязанностей. Главное, что гарантирует государство в этот период — за работником железно сохраняется его рабочее место и должность, хотя деньги за пропущенные дни не начисляются.

Закон разделяет такой отдых на две ключевые категории:

Классический краткосрочный отпуск по уважительным причинам.

Длительный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Когда босс решает, а когда обязан

По общему правилу (статья 97 ТК РК) уйти на «неделю-другую» за свой счет можно только по обоюдному согласию сторон. Вы пишете заявление, а начальник оценивает, не встанут ли производственные процессы. Он имеет полное право отказать или сократить запрашиваемый срок.

Тем не менее, закон жестко ограничивает самоуправство работодателей. Существует перечень железных поводов, при которых компания обязана дать до 5 календарных дней отдыха. Отказать в этих случаях — прямое нарушение закона. Сюда относятся:

Регистрация вашего брака. Рождение ребенка. Смерть близких родственников (родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки). Смерть супруга (супруги) или его/ее близких родственников. Иные форс-мажоры, если они прямо прописаны в коллективном или индивидуальном трудовом договоре компании.

Для оформления такого экстренного отпуска достаточно предоставить письменное уведомление.

Новая норма: кому положен отпуск до 30 дней

Не все знают, что сравнительно недавно (с июня 2024 года) в Трудовой кодекс Казахстана была внесена важная социальная поправка. Теперь работодатель обязан предоставить до 30 календарных дней отпуска без содержания сотрудникам, которые стали жертвами бытового насилия и официально получают помощь в специализированных организациях.

Чтобы воспользоваться этим правом, к заявлению необходимо приложить копию официального договора о предоставлении социальных услуг.

Декрет до 3 лет: правила гибкого планирования

Отпуск по уходу за ребенком — это тоже разновидность отпуска без содержания, но с особыми условиями. Оформить его может не только мать, но и отец, опекун, усыновитель или любой близкий родственник, который фактически сидит с малышом.

Здесь закон дает сотруднику максимальную свободу:

Отпуск можно взять сразу на весь срок или дробить на части.

Выйти на работу можно раньше времени. Единственное условие — предупредить руководство о досрочном возвращении нужно минимум за один месяц.

Важные нюансы: больничные и лимиты

Два главных правила, о которых часто забывают казахстанцы: