В Казахстане вскрыли мега-«резиновую» квартиру: чем закончилась прописка для 990 человек

В Алматы вынесли приговор владельцу «резиновой» однокомнатной квартиры в Наурызбайском районе. На своих квадратных метрах предприимчивый горожанин умудрился зарегистрировать 990 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.