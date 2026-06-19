В Казахстане вскрыли мега-«резиновую» квартиру: чем закончилась прописка для 990 человек

В Алматы вынесли приговор владельцу «резиновой» однокомнатной квартиры в Наурызбайском районе. На своих квадратных метрах предприимчивый горожанин умудрился зарегистрировать 990 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Как сообщили в прокуратуре, предприимчивый алматинец превратил свое жилье в источник нелегального дохода. За определенную плату он временно прописывал на своей жилплощади всех желающих, хотя фактически никто из «квартирантов» там никогда не появлялся.
Лавочку быстро прикрыли правоохранительные органы. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 394 УК РК («Организация незаконной миграции»). Суд признал хозяина недвижимости виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы.
Этот громкий случай — наглядное следствие масштабной борьбы с фиктивной регистрацией в Казахстане. С 17 июля 2025 года в стране официально вступили в силу поправки в законодательство, призванные навсегда ликвидировать понятие «резиновых квартир».
Теперь в республике вводятся жесткие ограничения на количество зарегистрированных граждан по одному адресу:
Региональные нормативы: Точные лимиты по площади и числу людей теперь устанавливают местные маслихаты. Из-за этого нормы для Астаны, Алматы и других областей будут различаться.
Исключения: Новые правила не коснутся членов семьи собственника — супругов, детей и других близких родственников можно прописывать без ограничений.
Власти подчеркивают, что усиление контроля — мера вынужденная. Реальные данные о населении критически важны для корректной работы полиции, служб ЧС, поликлиник, школ, детских садов и ведения точного миграционного учета.
Если гражданин имеет регистрацию по адресу, но фактически там не проживает, закон расценивает это как правонарушение. Административную ответственность несут обе стороны.
Штраф за фиктивную прописку составляет:
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Для собственника недвижимости — 10 МРП (43 250 тенге).
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Для фиктивно зарегистрированного лица — 10 МРП (43 250 тенге).
Отдельное внимание уделяется рынку долгосрочной аренды. Если арендатор снимает жилье и проживает в нем более 30 дней, владелец обязан оформить ему официальную временную регистрацию.
Игнорирование этого правила бьет по карману как арендодателя, так и квартиранта:
Штраф для квартиранта (без прописки): 7 МРП (30 275 тенге).
Штраф для хозяина квартиры: 10 МРП (43 250 тенге).
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