Почему с 19 июля банки Казахстана начнут биться за каждого клиента

С 19 июля 2026 года в Казахстане официально заработает единый национальный QR-код для приема платежей. Реформа ликвидирует монополию отдельных банковских терминалов и радикально изменит правила игры как для миллионов покупателей, так и для бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Конец эпохи «нужного терминала»: суть реформы

Технологическая интеграция, к которой финансовый сектор страны шел с 2024 года, наконец выходят на финишную прямую. Разработка и устранение технических барьеров заняли два года, но теперь дата релиза утверждена окончательно.

Внешне новый платежный стандарт будет легко узнать: в центре графического кода появится стилизованная буква Q, дополненная элементами казахского национального орнамента. Это станет единым государственным знаком качества и доступности финансовых услуг.

Главное новшество — абсолютная межбанковская совместимость. Больше не будет иметь значения, какой банк установил терминал на кассе магазина, и приложением какого банка пользуется покупатель.

Что изменится для казахстанцев: охота за кешбэками

Для рядовых граждан нововведение решает извечную проблему бытового дискомфорта.

Свобода выбора: Ушли в прошлое ситуации, когда покупателю приходилось в спешке переводить деньги между своими счетами, искать наличные или носить с собой пластиковые карты только потому, что у продавца «нет терминала Kaspi» или «не работает Halyk».

Ноль комиссий: Сканировать единый QR-код можно через мобильное приложение абсолютно любого казахстанского банка второго уровня (БВУ). Никаких скрытых процентов или дополнительных сборов за межбанковский платеж с удерживаться не будет.

Борьба за клиента: Эксперты прогнозируют мощную волну скрытых бонусов. Потеряв эксклюзивность своих терминалов, банки будут вынуждены удерживать аудиторию другими методами. Казахстанцев ждет реальное улучшение условий по кешбэкам, процентам на остаток по депозитам и программам лояльности.

Разгрузка прилавков: глобальный плюс для бизнеса

Для предпринимателей — от владельцев мелких торговых точек до крупных торговых сетей — запуск единого QR-кода станет настоящим спасением от бюрократии и лишних трат.

Сегодня стандартная картина у кассы любого магазина — это «веер» из двух-трех терминалов от разных финансовых институтов. Бизнес вынужден идти на это, подстраиваясь под предпочтения клиентов и пытаясь лавировать между разными ставками эквайринга (банковских комиссий за прием платежей).

С 19 июля необходимость в этом отпадет. Предпринимателю будет достаточно арендовать и содержать всего одно устройство. На фоне резкого обострения конкуренции между банками за право обслуживать торговые точки, БВУ будут вынуждены пересматривать тарифные сетки и снижать комиссии за эквайринг, что существенно снизит финансовую нагрузку на отечественный бизнес.