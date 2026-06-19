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19.06.2026, 18:14

«Нажмите START» и потеряете всё: в WhatsApp началась массовая атака на казахстанцев

Новости Казахстана 0 408

Казахстанцев атаковала новая волна кибермошенничества через WhatsApp: злоумышленники крадут доступ к профилям, маскируясь под официальную техподдержку мессенджера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Фото: securitylab.ru
Фото: securitylab.ru

Ловушка под видом «службы безопасности»

Департамент полиции области Абай выступил с экстренным заявлением. Оперативники выявили масштабную рассылку фейковых уведомлений, нацеленных на кражу аккаунтов. Аферисты отправляют пользователям сообщения, выдавая себя за «центр безопасности WhatsApp» или «официальную службу проверки».

Сценарий обмана прост: жертву пугают критическими угрозами — якобы учетная запись заблокирована или взломана. Чтобы «спасти» профиль, человеку предлагают пройти верификацию, нажав всего одну интерактивную кнопку — например, START или VERIFY.

Анатомия обмана: как работает схема

Все вредоносные сообщения поступают исключительно с обычных, скрытых или случайных телефонных номеров, не имеющих никакого отношения к администрации мессенджера. Представители МВД официально подчеркивают: реальная платформа WhatsApp никогда не использует личные чаты для отправки сервисных уведомлений или системных предупреждений о безопасности — для этого существуют только верифицированные бизнес-каналы.

Главная цель киберпреступников — выманить у пользователя одноразовые коды подтверждения и персональные данные. Как только человек нажимает кнопку или вводит код, он теряет доступ к приложению. Получив контроль над чужим аккаунтом, мошенники используют его для веерных рассылок, шантажа и вымогательства денег у контактов пострадавшего.

Инструкция по безопасности от МВД

Чтобы защитить личные данные и не остаться без доступа к мессенджеру, полиция настоятельно рекомендует придерживаться жесткого алгоритма действий:

  • Игнорируйте триггеры: Категорически запрещено переходить по ссылкам из подобных чатов и активировать любые команды (START, VERIFY и др.).

  • Соблюдайте цифровую гигиену: Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам цифровые коды, приходящие в СМС или пуш-уведомлениях.

  • Блокируйте сразу: При получении подозрительного сообщения не вступайте в диалог — сразу отправляйте номер в постоянный бан и полностью удаляйте чат.

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