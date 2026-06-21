Через Афганистан к Индийскому океану: Казахстан ищет новые логистические пути

Казахстан продолжает работу по диверсификации международных транспортных маршрутов. Одним из перспективных направлений может стать железнодорожный коридор через Афганистан, который обеспечит доступ к портам Индийского океана. Проект планируется реализовывать совместно с рядом стран региона, передаёт Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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Казахстан прорабатывает альтернативные маршруты для международных грузоперевозок, которые позволят снизить зависимость от традиционных путей через территорию России и Каспийское море.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Афганистана, сообщил заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Казахстана Мереке Пшембаев.

По его словам, в настоящее время рассматривается несколько вариантов развития транспортной инфраструктуры, однако одним из наиболее перспективных является железнодорожный проект, проходящий по территории Афганистана.

Новый коридор пройдет через несколько афганских городов

Речь идет о строительстве железнодорожной линии по маршруту Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак. В реализации проекта Казахстан намерен сотрудничать с Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ожидается, что создание нового транспортного коридора позволит обеспечить выход к морским портам Пакистана и, соответственно, к Индийскому океану.

Диверсификация маршрутов остается одним из приоритетов

Развитие новых логистических направлений рассматривается как важная часть стратегии по укреплению транзитного потенциала Казахстана. В последние годы республика активно расширяет транспортные возможности и участвует в международных инфраструктурных проектах.

Новый железнодорожный коридор через Афганистан может стать еще одним маршрутом, который позволит увеличить объемы грузоперевозок и расширить торговые связи со странами Южной Азии.