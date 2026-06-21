Цены на продукты в Астане резко выросли: что подорожало сильнее всего

В Астане отмечен существенный рост цен на продукты питания. По данным Бюро национальной статистики, за год продовольственные товары в столице подорожали почти на 10 процентов. Наиболее заметно выросли цены на мясо, овощи и молочную продукцию, передаёт Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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В Астане зафиксировано заметное повышение стоимости продовольственных товаров. Согласно данным Бюро национальной статистики, в мае 2026 года цены на продукты питания в годовом выражении увеличились на 9,8 процента.

По темпам роста цен столица вошла в число регионов с наиболее высоким уровнем продовольственной инфляции. В среднем по стране этот показатель составил 9,6 процента.

Больше всего подорожали мясо и мясопродукты

Наиболее значительный рост цен наблюдался в категории мяса и мясопродуктов. За год их стоимость увеличилась на 11,3 процента.

При этом цены на говядину выросли на 15,9 процента, баранину — на 15,3 процента, конину — на 8,3 процента, мясо птицы — на 5,8 процента.

Колбасные изделия подорожали на 5,9 процента.

Овощи также заметно прибавили в цене

Существенное подорожание отмечено и в сегменте овощной продукции. Стоимость картофеля увеличилась на 66,4 процента, лука — на 86,3 процента, капусты — на 67,2 процента.

Кроме того, морковь подорожала на 18,5 процента.

Выросли цены на молочные продукты и сладости

За год молочная продукция прибавила в цене 7,1 процента. В частности, стоимость молока увеличилась на 4,7 процента, сливочного масла — на 13,6 процента, сыра и творога — на 7,8 процента.

Рост цен также затронул кондитерские изделия. Сахар подорожал на 1,5 процента, шоколад — на 20,9 процента, а кондитерские изделия — на 11,2 процента.

Хлеб и крупы тоже стали дороже

По данным статистиков, хлебобулочные изделия и крупы за год выросли в цене на 3,8 процента. Макаронные изделия подорожали на 4,3 процента, рис — на 12,4 процента.

Специалисты отмечают, что продовольственная инфляция остается одним из основных факторов роста потребительских цен. В результате расходы жителей столицы на повседневные продукты продолжают увеличиваться.