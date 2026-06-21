Как одна скрытая строчка в доверенности лишает казахстанцев жилья и денег

Покупка или продажа недвижимости в Казахстане все чаще оборачивается финансовой катастрофой из-за юридической небрежности. Эксперты предупреждают: подписывая стандартную доверенность, граждане фактически добровольно отдают ключи от своего имущества в чужие руки, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.