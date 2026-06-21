Как одна скрытая строчка в доверенности лишает казахстанцев жилья и денег

Покупка или продажа недвижимости в Казахстане все чаще оборачивается финансовой катастрофой из-за юридической небрежности. Эксперты предупреждают: подписывая стандартную доверенность, граждане фактически добровольно отдают ключи от своего имущества в чужие руки, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Доверенность — это не просто формальная бумага для бюрократических процедур, а мощный правовой инструмент, который наделяет стороннего человека правом распоряжаться вашей жизнью. На практике документ регулярно превращается в идеальное оружие для мошеннических схем: по нему тайно продают квартиры, переоформляют дорогостоящий бизнес и полностью опустошают банковские счета.
Главный корень проблемы кроется в банальной правовой безграмотности и спешке. Казахстанцы либо невнимательно вчитываются в текст, либо безоговорочно доверяют посредникам (риелторам, юристам, родственникам), не осознавая масштаб катастрофы.
«На практике многие граждане, не глядя, подписывают документы с неоправданно широким кругом полномочий. А затем искренне удивляются, что их поверенный смог совершить сделки, о которых его никто не просил», — бьет тревогу исполнительный директор Республиканской нотариальной палаты Гульнара Рыспекова.
Современный Казахстан совершил колоссальный рывок в цифровизации нотариальных услуг. Сегодня подлинность любого документа можно верифицировать за считанные секунды: для этого созданы специальные цифровые сервисы, а на самих бланках печатается защитный QR-код.
Однако цифровые технологии защищают лишь от одного — от откровенных физических подделок (фальшивых бланков и печатей). Они бессильны, если владелец недвижимости сам, находясь в трезвом уме, подписал документ, содержащий скрытую ловушку — фразу вроде «с правом распоряжения, продажи и получения денежных средств». Перед законом такая сделка будет абсолютно чистой, и доказать факт обмана в суде станет почти невозможно.
Цифровизация пошла еще дальше: теперь оформить доверенность можно не выходя из дома — через приложение eGov Mobile в модуле eNotary. С одной стороны, это избавило казахстанцев от очередей и бюрократии. С другой — размыло чувство ответственности.
Когда человек сидит на диване и нажимает кнопку в смартфоне, у него теряется ощущение важности совершаемого действия. Биометрическая проверка и ЭЦП ставятся автоматически, а многостраничный юридический текст в мелком интерфейсе телефона мало кто дочитывает до конца. В итоге «быстрый онлайн-сервис» превращается в самый короткий путь к потере имущества.
Чтобы обезопасить себя и свои активы, юристы рекомендуют придерживаться трех жестких правил:
Принцип жесткого ограничения: Никогда не подписывайте «генеральные» доверенности. В тексте должно быть четко прописано только одно конкретное действие (например: «с правом сдачи документов в ЦОН, без права продажи и получения денег»).
Срок действия: Всегда указывайте минимально необходимый срок действия документа — не нужно выписывать доверенность на три года, если вопрос можно решить за неделю.
Мгновенный отзыв: Если у вас возникли малейшие сомнения в честности вашего представителя, немедленно аннулируйте доверенность через любого нотариуса или eGov. Помните: каждая минута промедления может стоить вам крыши над головой.
Комментарии0 комментарий(ев)