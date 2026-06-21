18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.37
559.77
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.06.2026, 12:21

Как одна скрытая строчка в доверенности лишает казахстанцев жилья и денег

Новости Казахстана 0 1 012

Покупка или продажа недвижимости в Казахстане все чаще оборачивается финансовой катастрофой из-за юридической небрежности. Эксперты предупреждают: подписывая стандартную доверенность, граждане фактически добровольно отдают ключи от своего имущества в чужие руки, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: rb.ru
Фото: rb.ru

Юридическая слепота: почему документ становится приговором

Доверенность — это не просто формальная бумага для бюрократических процедур, а мощный правовой инструмент, который наделяет стороннего человека правом распоряжаться вашей жизнью. На практике документ регулярно превращается в идеальное оружие для мошеннических схем: по нему тайно продают квартиры, переоформляют дорогостоящий бизнес и полностью опустошают банковские счета.

Главный корень проблемы кроется в банальной правовой безграмотности и спешке. Казахстанцы либо невнимательно вчитываются в текст, либо безоговорочно доверяют посредникам (риелторам, юристам, родственникам), не осознавая масштаб катастрофы.

«На практике многие граждане, не глядя, подписывают документы с неоправданно широким кругом полномочий. А затем искренне удивляются, что их поверенный смог совершить сделки, о которых его никто не просил», — бьет тревогу исполнительный директор Республиканской нотариальной палаты Гульнара Рыспекова.

Иллюзия безопасности: почему QR-код больше не спасает от обмана

Современный Казахстан совершил колоссальный рывок в цифровизации нотариальных услуг. Сегодня подлинность любого документа можно верифицировать за считанные секунды: для этого созданы специальные цифровые сервисы, а на самих бланках печатается защитный QR-код.

Однако цифровые технологии защищают лишь от одного — от откровенных физических подделок (фальшивых бланков и печатей). Они бессильны, если владелец недвижимости сам, находясь в трезвом уме, подписал документ, содержащий скрытую ловушку — фразу вроде «с правом распоряжения, продажи и получения денежных средств». Перед законом такая сделка будет абсолютно чистой, и доказать факт обмана в суде станет почти невозможно.

Клик в один конец: как eGov упростил жизнь и мошенникам, и гражданам

Цифровизация пошла еще дальше: теперь оформить доверенность можно не выходя из дома — через приложение eGov Mobile в модуле eNotary. С одной стороны, это избавило казахстанцев от очередей и бюрократии. С другой — размыло чувство ответственности.

Когда человек сидит на диване и нажимает кнопку в смартфоне, у него теряется ощущение важности совершаемого действия. Биометрическая проверка и ЭЦП ставятся автоматически, а многостраничный юридический текст в мелком интерфейсе телефона мало кто дочитывает до конца. В итоге «быстрый онлайн-сервис» превращается в самый короткий путь к потере имущества.

Чек-лист: как не остаться на улице с пустыми карманами

Чтобы обезопасить себя и свои активы, юристы рекомендуют придерживаться трех жестких правил:

  • Принцип жесткого ограничения: Никогда не подписывайте «генеральные» доверенности. В тексте должно быть четко прописано только одно конкретное действие (например: «с правом сдачи документов в ЦОН, без права продажи и получения денег»).

  • Срок действия: Всегда указывайте минимально необходимый срок действия документа — не нужно выписывать доверенность на три года, если вопрос можно решить за неделю.

  • Мгновенный отзыв: Если у вас возникли малейшие сомнения в честности вашего представителя, немедленно аннулируйте доверенность через любого нотариуса или eGov. Помните: каждая минута промедления может стоить вам крыши над головой.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь