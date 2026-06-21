Пожизненный бан и клеймо на карьере: за какие ошибки на дороге в Казахстане теперь отбирают всё?

В Казахстане существенно ужесточили контроль на дорогах — за целый ряд грубых нарушений ПДД водителям грозит не просто крупный штраф, а реальная перспектива надолго или навсегда превратиться в пешехода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

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Пьяный за рулем — враг государства: когда права отбирают навсегда

В Министерстве внутренних дел подчеркивают: компромиссов с нетрезвыми водителями больше не будет. Самые суровые санкции Уголовного кодекса (УК РК) направлены именно на борьбу с алкогольным, наркотическим или токсикоманическим опьянением.

Согласно статье 345-1 УК РК, если нетрезвый водитель совершает ДТП, суд имеет право запретить ему садиться за руль на срок до 10 лет. Но если последствия аварии оказываются критическими (тяжкие травмы или гибель людей), наступает действие части 4 этой же статьи — пожизненное лишение права управления автомобилем.

Еще жестче закон обходится с «рецидивистами» (статья 346 УК РК). Если человек, уже лишенный прав, снова садится за руль в состоянии опьянения, он автоматически получает пожизненный запрет на вождение. К слову, эта же статья бьет и по третьим лицам: аналогичное пожизненное наказание ждет тех, кто осознанно передал ключи от машины нетрезвому «лишённику».

Уголовный кодекс: тюрьма и запрет на профессию

Новые юридические нормы в Казахстане напрямую связывают тяжесть последствий аварии со сроком изоляции от дорожного движения. По статье 345 УК РК (трезвое ДТП с пострадавшими) градация выглядит так:

Легкий вред / средняя тяжесть — лишение прав до 2-3 лет ;

Тяжелые последствия или гибель участников ДТП — запрет на вождение до 5-7 лет.

Аналогичный «черный список» уголовных нарушений включает:

Побег с места аварии (ст. 347 УК РК) — до 3 лет без руля;

Передача авто лицу без документов (ст. 349 УК РК) — до 3 лет ограничения;

Выпуск на линию неисправной техники (для механиков и бизнеса, ст. 348 УК РК) — до 5 лет запрета на профессию.

Административный кодекс: как стать пешеходом за полгода

Для того чтобы лишиться водительского удостоверения, вовсе не обязательно совершать уголовное преступление. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РК) содержит внушительный перечень «бытовых» нарушений с жесткими санкциями.

Лишение на срок от 6 до 9 месяцев грозит за:

Создание аварийной обстановки на дороге (ст. 606);

Грубый выезд на встречную полосу или опасный обгон (ст. 596);

Нарушение правил проезда железнодорожных переездов (ст. 607);

Мелкое ДТП с порчей чужого имущества или легким вредом здоровью (ст. 610).

Пешеход на 1 год: Такой срок можно получить за игнорирование правил эксплуатации авто (например, езда с подложными номерами) или за невыполнение базовых обязанностей при ДТП.

«Административный» алкоголь: рекордные сроки без уголовщины

Если вождение в нетрезвом виде обошлось без жертв и не попало под Уголовный кодекс, нарушителя все равно ждет беспрецедентно суровое наказание по линии КоАП (статья 608).

В зависимости от сопутствующих нюансов, водитель гарантированно лишается прав на 7, 8 или 9 лет. Попытка «поиграть в прятки» с полицией не сработает: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования или невыполнение законного требования патрульного остановить машину (ст. 613 КоАП РК) суды без колебаний изымают права на те же 8–9 лет.

Таким образом, законодательство Казахстана в 2026 году окончательно закрепило тренд: автомобиль стал зоной повышенной юридической ответственности, где любая серьезная ошибка или попытка сесть за руль подшофе навсегда ломает карьеру и привычный образ жизни.