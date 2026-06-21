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21.06.2026, 16:23

«Все произошло очень быстро»: мощный ветер устроил погром в Актобе

Новости Казахстана 0 793

Сильный ураган обрушился на Актобе, повалив деревья и повредив городскую инфраструктуру. Очевидцы публикуют кадры последствий непогоды и рассказывают о пережитом. По словам местных жителей, шквалистый ветер поднялся внезапно и за считанные минуты привел к разрушениям, передаёт  Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz
Фото © Tengrinews.kz

В Актобе сильный ветер с дождем стал причиной многочисленных повреждений. Жители города сообщают о поваленных деревьях, сорванных конструкциях и других последствиях непогоды.

Распространяющиеся в социальных сетях кадры показывают, как мощные порывы ветра вырывают деревья с корнем и разносят плохо закрепленные предметы. Горожанам рекомендовали по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости.

Очевидцы рассказали о первых минутах урагана

Местные жители отмечают, что стихия разыгралась неожиданно.

"Все произошло очень быстро", — рассказали очевидцы, описывая момент, когда сильный ветер начал ломать деревья и раскачивать конструкции.

По словам жителей, за короткое время непогода успела нанести ущерб различным объектам, а коммунальным службам пришлось оперативно приступить к устранению последствий.

Последствия непогоды активно обсуждают в соцсетях

После урагана в интернете появились многочисленные фото и видео. На кадрах запечатлены поваленные деревья, поврежденные элементы городской инфраструктуры и разбросанные по улицам конструкции.

Подобные погодные явления уже не раз наблюдались в регионе. Ранее сильные ветры также приводили к повреждению кровли зданий, обрывам линий электропередачи и падению деревьев.

Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность во время ухудшения погодных условий, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередачи и другими потенциально опасными объектами.

По мере поступления информации данные о масштабах ущерба и возможных пострадавших будут уточняться.

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