«Все произошло очень быстро»: мощный ветер устроил погром в Актобе

Сильный ураган обрушился на Актобе, повалив деревья и повредив городскую инфраструктуру. Очевидцы публикуют кадры последствий непогоды и рассказывают о пережитом. По словам местных жителей, шквалистый ветер поднялся внезапно и за считанные минуты привел к разрушениям, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Актобе сильный ветер с дождем стал причиной многочисленных повреждений. Жители города сообщают о поваленных деревьях, сорванных конструкциях и других последствиях непогоды.
Распространяющиеся в социальных сетях кадры показывают, как мощные порывы ветра вырывают деревья с корнем и разносят плохо закрепленные предметы. Горожанам рекомендовали по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости.
Местные жители отмечают, что стихия разыгралась неожиданно.
"Все произошло очень быстро", — рассказали очевидцы, описывая момент, когда сильный ветер начал ломать деревья и раскачивать конструкции.
По словам жителей, за короткое время непогода успела нанести ущерб различным объектам, а коммунальным службам пришлось оперативно приступить к устранению последствий.
После урагана в интернете появились многочисленные фото и видео. На кадрах запечатлены поваленные деревья, поврежденные элементы городской инфраструктуры и разбросанные по улицам конструкции.
Подобные погодные явления уже не раз наблюдались в регионе. Ранее сильные ветры также приводили к повреждению кровли зданий, обрывам линий электропередачи и падению деревьев.
Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность во время ухудшения погодных условий, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередачи и другими потенциально опасными объектами.
По мере поступления информации данные о масштабах ущерба и возможных пострадавших будут уточняться.
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