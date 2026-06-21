Штормовое предупреждение на 22 июня в Казахстане

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На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Атырау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Уральск ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов, на западе, юге области очень сильная жара 41 градус. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказган днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на западе, юге области шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Петропавловск ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, востоке области дождь, гроза, на западе области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем на западе области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, юго-востоке, западе области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Актобе ночью временами ожидаются дождь, гроза.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 39 градусов. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Костанай утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестан ночью ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Конаев ожидается сильная жара 35 градусов. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В центре, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.