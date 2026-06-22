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22.06.2026, 12:51

219 км/ч по аль-Фараби: прокурор запросил 10 лет лишения свободы для водителя Zeekr, устроившего смертельное ДТП

Новости Казахстана 0 1 945

В Алматы суд по громкому делу о гибели трех человек в аварии на проспекте аль-Фараби вышел на финишную прямую — начались прения сторон. Гособвинение требует для водителя электрокара Zeekr Александра Пака максимально строгого наказания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: t.me/prokadrykz
Фото: t.me/prokadrykz

Жуткая скорость и алкоголь: позиция прокуратуры

Прокурор Алибек Кумисбеков в своем выступлении подчеркнул, что вина подсудимого полностью доказана. Следствие установило шокирующий факт: в момент трагедии Пака за рулем Zeekr мчался по ночному городу со скоростью около 219 км/ч. При этом молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гособвинитель запросил для подсудимого 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности.

«Управление автомобилем с такой скоростью в черте города в ночное время в состоянии опьянения — это не неосторожность, а сознательное создание смертельной опасности для всех. Скорость — это не доблесть, а мера ответственности», — жестко заявил в зале суда Алибек Кумисбеков.

Прощение родных и иск на 100 миллионов тенге

Сам Александр Пак полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Ранее, в ходе судебных заседаний, большинство родственников погибших проявили великодушие: они заявили, что прощают водителя «из соображений человечности», и даже просили суд не лишать его свободы.

Однако позиция изменилась. На текущих прениях потерпевшие единогласно потребовали наказать виновника строго по закону. Кроме того, отец одной из погибших девушек, Томирис Кыдырбеевой, подал гражданский иск. Он требует с виновника аварии максимальную материальную компенсацию за невосполнимую утрату — 100 миллионов тенге.

Хроника трагедии на аль-Фараби

Напомним, жуткая авария произошла ночью 21 марта 2026 года. По версии следствия, водитель Zeekr устроил уличные гонки. На огромной скорости он потерял управление, вылетел на встречную полосу проспекта аль-Фараби и протаранил Mercedes.

Удар был такой силы, что у находившихся в немецком авто людей не было шансов: водитель и два пассажира Mercedes погибли на месте. Сам виновник ДТП выжил.

Это резонансное происшествие вызвало огромный общественный резонанс и повлекло за собой масштабные внутренние проверки в рядах алматинской полиции — в город экстренно направляли столичные комиссии из Департамента собственной безопасности и Комитета адмполиции.

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