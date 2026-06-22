Пропуск в 120 стран: какой международный знак обязаны поставить казахстанцы на документы перед выездом?

Казахстанцам, планирующим иммиграцию, трудоустройство или обучение за пределами республики, напомнили об обязательной легализации личных документов. Госкорпорация «Правительство для граждан» предупредила, что без международного штампа апостиля официальные бумаги теряют юридическую силу за границей, сообщает Lada.kz.

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Юридический пропуск в 120+ стран мира

Планирование переезда, поступления в зарубежный вуз или заключения трудового контракта с иностранным работодателем требует от граждан жесткого соблюдения международных юридических процедур. Главным камнем преткновения для эмигрантов часто становится признание отечественных документов за пределами родины. Как пояснили в пресс-службе НАО «Правительство для граждан», универсальным решением этой проблемы является апостилирование.

Апостиль представляет собой стандартизированный международный штамп, который подтверждает подлинность подписи, печати и статуса должностного лица, выдавшего документ. Наличие этого знака делает казахстанские свидетельства, дипломы и справки юридически чистыми на территории всех государств, ратифицировавших Гаагскую конвенцию (на сегодняшний день это более 120 стран мира).

Что заверяют чаще всего: Топ-5 документов для релокации

Анализируя миграционные и образовательные тренды текущего года, специалисты госкорпорации составили рейтинг документов, на которые казахстанцы активнее всего оформляли международное подтверждение с начала 2026 года.

В пятерку лидеров, без которых не обходится практически ни один переезд, вошли:

Акты органов юстиции и нотариата: свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, а также нотариальные доверенности и заявления;

Школьные и средне-специальные документы: аттестаты об окончании школ, дипломы колледжей и организаций технического и профессионального образования (ТИПО);

Справки из силовых ведомств: процессуальные и архивные документы, исходящие из органов прокуратуры, следствия и дознания (включая справки о несудимости);

Высшее образование: дипломы бакалавров, магистров, докторантов PhD и документы послевузовских организаций;

Судебные акты: решения, постановления и официальные выписки из органов судебной власти.

Что нужно знать перед выездом

Эксперты настоятельно рекомендуют позаботиться об апостилировании документов заблаговременно, еще находясь в Казахстане. Процедура проводится через уполномоченные государственные органы и филиалы ЦОН. Попытка решить этот вопрос уже после пересечения границы может обернуться серьезными финансовыми потерями, сорванными сроками подачи документов в вузы или отказом в выдаче вида на жительство (ВНЖ).