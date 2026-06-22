Гром среди ясного неба: Талгат Байсуфинов принял радикальное решение по сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов официально ушел в отставку. Казахстанская федерация футбола (КФФ) уже утвердила это решение, заявив, что относится к выбору специалиста с полным уважением, сообщает Lada.kz.
Казахстанская федерация футбола выступила со специальным заявлением, подтвердив прекращение сотрудничества с 57-летним отечественным специалистом. Руководство КФФ выразило искреннюю благодарность Байсуфинову за проделанную работу, отметив его безупречный профессионализм, преданность национальной команде и весомый вклад в прогресс отечественного футбола.
В федерации подчеркнули, что данный этап работы тренера со сборной стал одним из самых ярких и продуктивных в его карьере.
Несмотря на то, что этот тренерский цикл оказался коротким, Байсуфинов успел вписать свое имя в историю казахстанского футбола. Под его началом сборная показала свои лучшие результаты за последние годы.
Среди ключевых успехов наставника выделяют:
Историческую домашнюю ничью со сборной Бельгии в рамках отборочного цикла Чемпионата мира;
Качественный скачок в рейтинге ФИФА, где Казахстан существенно укрепил свои позиции;
Возвращение менталитета победителей: эксперты отмечают, что команде удалось вернуть уверенность в собственных силах и переломить затяжной игровой кризис.
Талгат Байсуфинов принял главную команду страны в сентябре 2025 года, сменив на этом посту другого известного казахстанского тренера Али Алиева. Таким образом, у руля сборной специалист пробыл меньше года.
В КФФ заверили болельщиков, что уход главного тренера не сорвет график подготовки к ближайшим международным матчам — тренировочный процесс продолжается в штатном режиме. Имя нового рулевого сборной, а также обновленный состав тренерского штаба федерация пообещала обнародовать в ближайшее время.
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