Гром среди ясного неба: Талгат Байсуфинов принял радикальное решение по сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов официально ушел в отставку. Казахстанская федерация футбола (КФФ) уже утвердила это решение, заявив, что относится к выбору специалиста с полным уважением, сообщает Lada.kz.