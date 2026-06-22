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22.06.2026, 17:07

В Минфине РК предупредили, у кого и за что теперь заберут пятую часть валютной сделки

Новости Казахстана 0 1 328

Министерство финансов обратилось к предпринимателям с жестким предупреждением о масштабных штрафах за нарушение правил валютного контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Цена ошибки — пятая часть сделки

Отечественный бизнес столкнулся с серьезным напоминанием от регулятора: игнорирование требований по репатриации национальной и иностранной валюты обойдется предпринимателям крайне дорого. В Минфине четко обозначили финансовые последствия для нарушителей законодательства. Если компания вовремя не обеспечит зачисление валютной выручки на свои счета, ей грозит бескомпромиссное наказание — прямой штраф в размере 20% от всей суммы незачисленных средств.

Рубикон в 50 тысяч долларов: когда регистрация обязательна

Главным триггером для пристального внимания со стороны контролирующих органов остается фиксированный финансовый порог. Валютный договор в обязательном порядке подлежит строгому учету, как только общая сумма сделки достигает или превышает эквивалент 50 тысяч долларов США.

Для легального статуса такого соглашения критически важно получить уникальный учетный номер. Ведомство особо акцентировало внимание на том, что присвоение данного номера возможно исключительно при своевременной и корректной постановке контракта на учет непосредственно в уполномоченном банке.

Скрытая ловушка статьи 244 КоАП РК

Многие предприниматели ошибочно полагают, что валютный контроль ограничивается лишь первой регистрацией договора. На самом деле любое изменение условий уже зарегистрированного контракта обязывает резидента незамедлительно предоставить обновленные данные в свой банк. Передача неполной, искаженной или недостоверной отчетности официально квалифицируется как правонарушение по статье 244 КоАП РК и влечет за собой административное преследование.

Передача обязательств и надзор агентов

В официальном разъяснении также затронут важный нюанс, касающийся уступки прав требования (цессии). Если бизнес передает право требования по контракту другому резиденту, то и вся юридическая ответственность за репатриацию валюты автоматически переходит к новому владельцу актива.

В Минфине напомнили, что главным щитом и одновременно фильтром государства в этой сфере выступают коммерческие банки. Мониторинг того, насколько добросовестно клиенты соблюдают нормы валютного законодательства, является прямой и неотъемлемой обязанностью банков как официальных агентов валютного контроля.

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