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22.06.2026, 18:10

С 28 июня абонентам в Казахстане дают право на тишину

Новости Казахстана 0 1 333

С 28 июня 2026 года в Казахстане вступают в силу жесткие правила оказания услуг связи. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) обязало операторов внедрить двойное подтверждение платных подписок и полностью запретило звонки-«маяки», сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Защита от случайных трат: вводится правило «двух кликов»

Главное нововведение, которое сбережет деньги миллионов абонентов, касается подключения дополнительных платных сервисов и интернет-пакетов. Теперь операторы больше не смогут списывать средства за услуги, активированные «случайным нажатием» или скрытыми условиями.

Любая коммерческая опция потребует двукратного осознанного согласия пользователя. Подтвердить свое действие абонент сможет любым удобным способом:

  • Через официальное мобильное приложение (личный кабинет);

  • Ответным SMS-сообщением;

  • Посредством прямого звонка оператору;

  • Через отправку USSD-запроса.

Окончательное прощание с «маяками»

Ведомство раз и навсегда решило проблему раздражающих коротких звонков-«маяков», которые использовались для уведомления о пропущенных вызовах. Ранее эта система работала некорректно: отключить «маяки» можно было только в том случае, если услугу деактивировали оба абонента — и звонящий, и принимающий.

В МИИЦР РК официально заявили, что эта техническая коллизия ликвидирована. «Маяки» полностью уходят в прошлое, а им на смену приходит прозрачный, бесшумный и понятный формат стандартных SMS-уведомлений.

Стоп спам: абонентам дали право на тишину

Еще один важный шаг в сторону защиты прав потребителей — упрощенный отказ от мобильного спама. Отныне каждый пользователь имеет право в один клик заблокировать любые рекламные, маркетинговые и информационные рассылки, которые сотовые операторы регулярно навязывают своим клиентам.

Биометрия для детей: безопасность несовершеннолетних в приоритете

Особое внимание в пакете поправок уделено безопасности детей. Процедура покупки и регистрации SIM-карт для лиц младше 14 лет теперь станет максимально строго контролируемой.

Отныне оформить номер на ребенка могут исключительно его законные представители (родители или опекуны), причем только после прохождения обязательной биометрической идентификации. Кроме того, введено жесткое ограничение: на одного несовершеннолетнего гражданина разрешено зарегистрировать не более одного мобильного номера.

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