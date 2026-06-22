С 28 июня абонентам в Казахстане дают право на тишину

С 28 июня 2026 года в Казахстане вступают в силу жесткие правила оказания услуг связи. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) обязало операторов внедрить двойное подтверждение платных подписок и полностью запретило звонки-«маяки», сообщает Lada.kz.