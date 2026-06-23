Столица, область, город: Казахстан меняет правила упоминания регионов в документах

В Казахстане перепишут правила упоминания регионов в официальных документах, чтобы привести их к единому конституционному стандарту. На первое место в списках теперь всегда будет выноситься столица, сообщает Lada.kz.
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК подготовил масштабные редакционные правки в нормативные акты. Реформа затронет строго установленный порядок перечисления административно-территориальных единиц страны.
Если раньше в официальной документации использовалась привычная формулировка «область, город республиканского значения и столица», то после вступления изменений в силу её заменят на строгую иерархию: «столица, область, город республиканского значения».
На данном этапе изменения вносятся в профильный приказ, регламентирующий работу таможенной инфраструктуры. Новые правила коснутся:
зон временного таможенного контроля;
складов и мест временного хранения товаров;
магазинов беспошлинной торговли (duty free).
Главная цель авторов проекта — устранить юридические разночтения и обеспечить строгое, единообразное применение норм, закрепленных в Конституции Республики Казахстан.
Проект приказа Минфина уже опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение документа и сбор предложений от бизнеса и граждан продлятся до 7 июля 2026 года, после чего проект будет направлен на утверждение.
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