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22.06.2026, 19:23

Столица, область, город: Казахстан меняет правила упоминания регионов в документах

Новости Казахстана 0 844

В Казахстане перепишут правила упоминания регионов в официальных документах, чтобы привести их к единому конституционному стандарту. На первое место в списках теперь всегда будет выноситься столица, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новый порядок: что изменится в документах?

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК подготовил масштабные редакционные правки в нормативные акты. Реформа затронет строго установленный порядок перечисления административно-территориальных единиц страны.

Если раньше в официальной документации использовалась привычная формулировка «область, город республиканского значения и столица», то после вступления изменений в силу её заменят на строгую иерархию: «столица, область, город республиканского значения».

Кого коснутся нововведения?

На данном этапе изменения вносятся в профильный приказ, регламентирующий работу таможенной инфраструктуры. Новые правила коснутся:

  • зон временного таможенного контроля;

  • складов и мест временного хранения товаров;

  • магазинов беспошлинной торговли (duty free).

Главная цель авторов проекта — устранить юридические разночтения и обеспечить строгое, единообразное применение норм, закрепленных в Конституции Республики Казахстан.

Сроки обсуждения

Проект приказа Минфина уже опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение документа и сбор предложений от бизнеса и граждан продлятся до 7 июля 2026 года, после чего проект будет направлен на утверждение.

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