В Казахстане набирает обороты радикальный способ забрать свои пенсионные накопления

После двукратного увеличения порогов достаточности в ЕНПФ сотни тысяч казахстанцев лишились доступа к своим накоплениям. В ответ на жесткие ограничения вкладчики запустили волну массового перевода денег в страховые компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: beta.egov.kz

Эффект завышенной планки: почему ЕНПФ стал недоступен

В начале июня правила игры на пенсионном рынке Казахстана радикально изменились. Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) резко поднял планку. Теперь, чтобы использовать излишки, 20-летнему гражданину нужно иметь на счету не менее 6,67 млн тенге, 30-летнему — 9,75 млн, а к 40 годам сумма возрастает до 13,37 млн тенге.

Пока фонд обещает «золотые горы» и высокие выплаты в далеком будущем, прагматичные казахстанцы начали искать альтернативные пути прямо сейчас. Главным трендом стал так называемый пенсионный аннуитет.

«Волна» ухода к страховщикам: как работает альтернативная схема

Суть инструмента проста: вкладчик полностью забирает свои деньги из ЕНПФ и передает их в компанию по страхованию жизни (КСЖ). Взамен частный страховщик обязуется выплачивать человеку фиксированную пенсию ежемесячно и пожизненно.

Как подтвердил Бауржан Нагманов, управляющий директор Центра развития страхового рынка Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в стране фиксируется резкий всплеск спроса на эту услугу:

«После публикации новых порогов ЕНПФ интерес граждан ощутимо вырос. Менеджеры страховых компаний фиксируют наплыв клиентов. Это не противозаконная лазейка, а легальная норма Социального кодекса».

Главный плюс аннуитета — возможность выйти на пенсию раньше срока. Мужчины могут начать получать выплаты уже в 55 лет (при наличии на счету около 9 млн тенге), для женщин порог по сумме традиционно чуть выше из-за большей продолжительности жизни. Аннуитет бывает немедленным (выплаты сразу) и отложенным (деньги уходят «на вырост»).

Подводные камни: билет в один конец

Несмотря на заманчивость схемы, эксперты предупреждают: у этого решения есть критически важные нюансы, о которых молчат в рекламе.

Точка невозврата: Перевести деньги обратно в ЕНПФ невозможно. Это односторонняя сделка.

Обнуление счета: Ваш текущий баланс в госфонде станет равен нулю. Новые 10% отчислений с зарплаты снова начнут капать в ЕНПФ, и копить на жилье или лечение придется заново.

Запрет на целевое снятие: Деньги, ушедшие страховщикам, нельзя потратить на покупку квартиры или оплату операций. Они заблокированы исключительно под ежемесячные выплаты.

Важно: Раньше главным минусом аннуитета была потеря денег в случае смерти вкладчика. Однако сейчас законодательство изменилось: теперь неиспользованные остатки средств в КСЖ, как и в ЕНПФ, официально передаются наследникам через нотариуса. А в случае банкротства страховой компании выплаты гарантирует Фонд гарантирования страховых выплат (аналог КФГД для банковских депозитов).

Позиция ЕНПФ: конкуренции нет, но риски высоки

В самом Едином накопительном пенсионном фонде к массовому оттоку клиентов относятся подчеркнуто спокойно, но призывают к взвешенности. ЕНПФ напоминает: задача системы — обеспечить стабильную старость, а не дать повод для сомнительных финансовых маневров. Калькуляция выплат у страховщиков индивидуальна и жестко привязана к актуарным таблицам, поэтому финальная выгода не всегда очевидна.

Ситуация усугубляется тем, что государство планомерно закрывает другие возможности использования пенсионных. Так, в Казахстане уже ввели официальный запрет на трату излишков ЕНПФ на офтальмологические услуги, а ранее жесткие ограничения коснулись стоматологии.

Итог: Пенсионный аннуитет стал реальным спасением для тех, кто хочет гарантировать себе ранние выплаты и не верит в государственную систему. Однако перед подписанием договора с КСЖ необходим тотальный аудит собственного счета — вернуть деньги назад не удастся ни при каких обстоятельствах.