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23.06.2026, 07:46

Языковой тупик в Казахстане: почему Миннауки не может утвердить латиницу?

Новости Казахстана 0 1 530

Переход Казахстана на латинскую графику снова откладывается. В Министерстве науки и высшего образования заявили, что финальный вариант алфавита до сих пор не утвержден, а работа над проектом продолжается вопреки ранее намеченным дедлайнам, сообщает Lada.kz со ссылкой на vlast.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Четыре буквы, которые затормозили реформу

Как пояснили в профильном ведомстве, представленный ранее общественности проект отправили на серьезную доработку по прямому поручению президента. В данный момент лингвисты, ученые и эксперты Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, а также центра «Тіл-Қазына» пытаются решить фонетический спор.

Главным камнем преткновения стали результаты апробации отдельных символов. Филологи никак не могут прийти к консенсусу относительно правильного написания и передачи специфических звуков, за которые отвечают буквы «и», «й», «ы» и «і». Из-за этих лингвистических нюансов точные сроки окончательного утверждения графики в министерстве назвать не могут. Все планы будут запущены только после того, как ученые поставят финальную точку в проекте.

Парадоксы статистики: план на то, чего нет

Журналисты обратили внимание на любопытную деталь в официальных документах. Несмотря на то, что единого и легитимного алфавита в стране все еще нет, в правительственной Концепции развития языковой политики на 2023–2029 годы уже прописаны четкие KPI для населения:

  • К 2027 году использовать латиницу должны 5% граждан;

  • К 2028 году — 10%;

  • К 2029 году — 15%.

В Миннауки поспешили оправдаться: чиновники уверяют, что счетчик этих показателей запустится только после того, как новые правила правописания будут официально подписаны и опубликованы.

Сколько стоит латиница?

Вопрос финансирования масштабной языковой реформы, которая длится с 2018 года, министерство вновь предпочло обойти стороной. Точную сумму потраченных из казны бюджетных средств в ведомстве не раскрыли. Представители министерства лишь отметили, что «значительная часть» ранее выделенных денег в итоге вернулась обратно в госбюджет, так как рабочие планы по ходу реализации проекта неоднократно менялись.

Контекст: общетюркский ориентир

Параллельно с внутренними спорами в Казахстане идет процесс интеграции на международном уровне. Буквально на прошлой неделе Тюркская академия согласовала единый вариант общетюркского алфавита. В рамках этого проекта для передачи уникальных звуков казахского языка эксперты рекомендуют использовать диакритические знаки и специфические символы: ä, ï, ö, ü, ğ, ñ и ş. Однако адаптируют ли эту модель внутри страны — покажет время.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Не проще ли взять уже отработанную схему турецкого алфавита?
23.06.2026, 04:52
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