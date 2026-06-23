Языковой тупик в Казахстане: почему Миннауки не может утвердить латиницу?

Переход Казахстана на латинскую графику снова откладывается. В Министерстве науки и высшего образования заявили, что финальный вариант алфавита до сих пор не утвержден, а работа над проектом продолжается вопреки ранее намеченным дедлайнам, сообщает Lada.kz со ссылкой на vlast.kz.
Как пояснили в профильном ведомстве, представленный ранее общественности проект отправили на серьезную доработку по прямому поручению президента. В данный момент лингвисты, ученые и эксперты Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, а также центра «Тіл-Қазына» пытаются решить фонетический спор.
Главным камнем преткновения стали результаты апробации отдельных символов. Филологи никак не могут прийти к консенсусу относительно правильного написания и передачи специфических звуков, за которые отвечают буквы «и», «й», «ы» и «і». Из-за этих лингвистических нюансов точные сроки окончательного утверждения графики в министерстве назвать не могут. Все планы будут запущены только после того, как ученые поставят финальную точку в проекте.
Журналисты обратили внимание на любопытную деталь в официальных документах. Несмотря на то, что единого и легитимного алфавита в стране все еще нет, в правительственной Концепции развития языковой политики на 2023–2029 годы уже прописаны четкие KPI для населения:
К 2027 году использовать латиницу должны 5% граждан;
К 2028 году — 10%;
К 2029 году — 15%.
В Миннауки поспешили оправдаться: чиновники уверяют, что счетчик этих показателей запустится только после того, как новые правила правописания будут официально подписаны и опубликованы.
Вопрос финансирования масштабной языковой реформы, которая длится с 2018 года, министерство вновь предпочло обойти стороной. Точную сумму потраченных из казны бюджетных средств в ведомстве не раскрыли. Представители министерства лишь отметили, что «значительная часть» ранее выделенных денег в итоге вернулась обратно в госбюджет, так как рабочие планы по ходу реализации проекта неоднократно менялись.
Параллельно с внутренними спорами в Казахстане идет процесс интеграции на международном уровне. Буквально на прошлой неделе Тюркская академия согласовала единый вариант общетюркского алфавита. В рамках этого проекта для передачи уникальных звуков казахского языка эксперты рекомендуют использовать диакритические знаки и специфические символы: ä, ï, ö, ü, ğ, ñ и ş. Однако адаптируют ли эту модель внутри страны — покажет время.
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