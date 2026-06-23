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23.06.2026, 09:09

Автовоз-призрак: казахстанцев предупредили о схеме исчезающих автомобилей

Новости Казахстана 0 1 252

Министерство внутренних дел РК предупредило казахстанцев о новой опасной схеме мошенничества на популярных логистических платформах. Преступники используют двойной обман через WhatsApp, перехватывают дорогие грузы и автомобили в пути, нанося гражданам многомиллионный ущерб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Опасные платформы: как работает «двойной обман»

По данным криминальной полиции, зоной повышенного риска стали популярные сервисы по поиску перевозчиков — в частности, «Della» и «Fa-Fa.kz». Наибольшее число кибератак и мошеннических объявлений фиксируется на маршрутах, следующих из Алматы и Алматинской области в другие регионы страны.

Преступная схема строится на тонкой психологической манипуляции. Мошенники находят объявления на сайтах, после чего связываются с обеими сторонами сделки через WhatsApp:

  • Заказчику они представляются профессиональными организаторами логистики или водителями автовозов.

  • Реальному водителю те же самые люди заявляют, что они являются законными владельцами груза.

Втираясь в доверие, злоумышленники полностью берут координацию рейса на себя. Как только автовоз выезжает из Алматы, они дают водителю команду на незапланированную «перегрузку» товара или машины в промежуточном пункте, после чего бесследно исчезают вместе с чужим имуществом.

Минус 60 миллионов за два дня: реальный кейс из Алматы

Масштабы деятельности аферистов подтверждаются реальными уголовными делами. Так, 7 июня в полицию обратился алматинец, у которого обманным путем похитили элитный автомобиль. Мошенникам потребовалось всего двое суток, чтобы завладеть чужим транспортным средством. Ущерб составил внушительные 60 миллионов тенге.

В данном случае история закончилась успешно: сотрудники криминальной полиции оперативно вычислили местонахождение машины и вернули её владельцу. В ходе спецоперации задержаны трое исполнителей преступной схемы. Сейчас они находятся под следствием, а оперативники устанавливают остальных соучастников и организаторов этой сети.

Чек-лист безопасности от МВД: как защитить свой груз

Чтобы не остаться и без денег, и без имущества, правоохранители призывают граждан жестко следовать правилам цифровой гигиены и не доверять «посредникам» из мессенджеров.

Перед отправкой обязательно:

  1. Проверяйте документы досконально: требуйте оригинал удостоверения личности водителя и техпаспорт на машину.

  2. Сверяйте контакты: номер телефона, с которого вам пишут в WhatsApp, обязан совпадать с номером, официально зарегистрированным в профиле перевозчика на платформе.

  3. Откажитесь от посредников: обсуждайте детальный маршрут, тайминг и финальную точку доставки лично с водителем, а не с третьими лицами.

  4. Включайте критическое мышление: детально изучите отзывы о перевозчике на сторонних площадках и в интернете до заключения сделки.

Важно: При малейших сомнениях, несовпадении номеров или странном поведении «менеджеров» немедленно прерывайте сделку. Разворачивайте машину и звоните на пульт «102» либо обращайтесь в дежурную часть криминальной полиции. Своевременный звонок — это единственный способ спасти миллионное имущество от профессиональных грабителей.

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