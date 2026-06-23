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23.06.2026, 10:15

В аптеках Казахстана установят жесткий потолок цен: какие рецептурные лекарства больше не подорожают?

Новости Казахстана 0 1 122

Министерство здравоохранения РК разработало новые правила игры для фармацевтического бизнеса, которые напрямую коснутся стоимости тысяч востребованных медикаментов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Аптечный потолок: что предлагает Минздрав

В Казахстане вынесли на публичное обсуждение проект приказа, который радикально обновит перечень лекарств, подлежащих государственному регулированию цен. Согласно документу, под жесткий надзор государства попадут оптовые и розничные стоимости 2903 наименований лекарственных средств.

Казахстанцы могут принять участие в обсуждении этой инициативы — сбор отзывов и предложений на портале открытых НПА продлится до 7 июля 2026 года.

Какие медикаменты защитят от подорожания

Вектор контроля Минздрава направлен на самый чувствительный сектор — рецептурные препараты. Именно они составляют основу терапии для людей, страдающих хроническими и социально значимыми заболеваниями.

Новый реестр формировался не вслепую. За основу эксперты взяли официальные данные о зарегистрированных в Казахстане и странах ЕАЭС лекарствах по состоянию на 15 января 2026 года. Согласно внутреннему регламенту, Минздрав обязан актуализировать этот список дважды в год, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка.

Зачем государству вмешиваться в ценообразование

Главная задача ведомства — найти хрупкий баланс между защитой кошелька рядового пациента и выживанием фармацевтического бизнеса. В Минздраве подчеркивают, что реформа преследует две ключевые цели:

  1. Социальная стабильность: не допустить необоснованного взлета цен на жизненно важные таблетки и ампулы в аптеках.

  2. Адресный контроль: государство переходит от тотального надзора ко всему рынку к точечной защите тех позиций, без которых пациенты физически не могут обойтись.

Если проект одобрят, новые ценовые рамки вступят в силу уже в середине лета, что должно гарантировать стабильность цен на лекарства до следующего планового пересмотра.

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