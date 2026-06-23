В Казахстане объявили войну токсичным комментариям и фейкам

Генпрокуратура Казахстана выступила с экстренным обращением к гражданам: за провокации, разжигание розни и распространение фейков в соцсетях теперь будут наказывать максимально жестко — вплоть до 20 лет лишения свободы, сообщает Lada.kz.
В Казнете резко выросло число провокационных постов и агрессивных комментариев, нацеленных на раскол общества. Реакция надзорного органа оказалась молниеносной и бескомпромиссной: любые попытки раскачать лодку общественной стабильности будут пресекаться на корню.
Для тех, кто путает свободу слова с безнаказанностью, прокуроры напомнили уголовные и административные расценки:
Разжигание розни (ст. 174 УК РК): грозит астрономическими штрафами (от 2 000 до 7 000 МРП) либо реальным тюремным сроком от 2 до 20 лет (в зависимости от тяжести последствий).
Противоправный контент на онлайн-платформах: если дело еще не тянет на «уголовку», за сам факт публикации токсичного материала придется выложить 20 МРП административного штрафа (ч. 3-1 ст. 456-2 КоАП).
Главная сенсация обращения ведомства — предупреждение любителям «просто поделиться» горячей новостью. Силовики подчеркнули: юридическая ответственность настигнет не только тех, кто придумал фейк или написал агрессивный пост, но и тех, кто осознанно сделал репост или помог его распространению.
Важно помнить: За публикацию и рассылку заведомо ложной информации в Казахстане предусмотрена как жесткая административная (ч. 3 ст. 456-2 КоАП), так и прямая уголовная ответственность (ст. 274 УК РК). Списать все на фразу «мне просто прислали в мессенджере» больше не удастся.
В Генпрокуратуре напомнили, что единство и взаимное уважение — это не абстрактные понятия, а фундамент безопасности всей страны. Силовики официально заявили, что переходят в режим нулевой терпимости к любым цифровым угрозам. Правоохранительные органы будут жестко и без предупреждения блокировать противоправный контент, вычислять авторов и привлекать их к ответу, защищая общественный порядок.
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